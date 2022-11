Directorul Tarom n-a mers nici a treia oară în Parlament, invocând nevoia de „documentare amplă”

Directorul general al Tarom, Mihăiţă Ursu, nu s-a prezentat nici a treia oară la audierile din Parlament, ceea ce a stârnit nemulțumiri în rândul membrilor comsiei.

Preşedintele Comisiei pentru transporturi de la Camera Deputaţilor, Cătălin Drulă, a afirmat că marţi pe ordinea de zi a lucrărilor s-a aflat o dezbatere cu privire la situaţia companiei Tarom, la care a fost invitat directorul general Mihăiţă Ursu, scrie Agerpres.

"A fost invitată compania Tarom care ar fi trebuit să fie reprezentată de domnul director general Mihăiţă Ursu. Domnul Ursu a fost chemat de două ori şi ne-a răspuns în scris că nu are timp să se pregătească pentru o dezbatere atât de amplă, materia fiind destul de largă. Mai exact, ca să vă citez, deoarece temele propuse pentru a fi discutate cu acest prilej necesită o documentare amplă. Ne adresează rugămintea de a reprograma întâlnirea. Am revenit cu o adresă în numele comisiei, cu o reconvocare fermă pentru data de astăzi şi nu am avut mai mult succes. Dacă domnul Ursu sfidează membrii acestei comisii parlamentare poate discutăm la capitolul 'diverse' ce putem face", a spus Drulă, la şedinţa comisiei.

Drulă: Planul de restructurare nu a fost încă aprobat de CE

El a reamintit că la Tarom planul de restructurare, cu o componentă de ajutor de stat, nu este încă aprobat de Comisia Europeană.

"Tarom are un nivel critic al lichidităţilor, mai are câteva milioane de dolari în cont, care îi ajută să opereze câteva săptămâni. Vine iarna şi încasările o să scadă, iar Tarom ar putea să ajungă în punctul în care nu ne dorim, ca să nu fiu mai precis de atât", a afirmat Drulă.

Secretarul comisiei, Benedek Zacharie, a spus că un director general dintr-o companie, de stat sau privată, trebuie să cunoască toate problemele acelei companii.

"Părerea mea este că, dacă este convocat un director al unei companii din subordinea unui minister, atunci ar trebui să vină. Dacă eşti director general într-o companie de stat sau într-o companie privată, trebuie să cunoşti toate problemele. Eu vorbesc ca şi un om care am fost în companii private 16 ani director, în companii mari. (...) Când am fost convocat de CA, în 10 minute, într-o oră, în două ore, trebuia să ajung la CA şi să discutăm problemele. Din păcate, asta înseamnă că domnul director sau a primit o dispoziţie să nu vină, sau nu stăpâneşte lucrurile. Dacă a primit o dispoziţie să nu vină, se poate întâmpla, în schimb dacă nu stăpâneşte lucrurile, atunci este o problemă foarte gravă şi ar trebui ca ministrul Transporturilor să ia nişte măsuri din acest punct de vedere", a subliniat Benedek Zacharie.

Vicepreşedintele comisiei, Mircea Banias, şi-a exprimat surprinderea că directorul Tarom nu şi-a găsit timp să vină la Parlament.

"Dacă problematica pe care am anunţat-o ca temă de discuţie îi ridică probleme, cred că are el însuşi o problemă. Poate în toată compania găsea pe cineva suficient de pregătit să ne dea nişte răspunsuri. Cu siguranţă că domnul director a avut lucruri mai importante de făcut decât să vină în faţa comisiei şi vă propun să îl mai invităm, să fim perseverenţi, poate ne onorează cu prezenţa vreodată", a încheiat Banias.