Digitalizarea IMM-urilor reprezintă motorul în creşterea competitivităţii iar noile tehnologii digitale deschid orizonturi vaste pentru afaceri şi consumatori, susţin tranziţia verde şi joacă un rol crucial în atingerea obiectivelor noastre comune, consideră Cristina Chiriac, președinta PFA & CONAF.

„În contextul evoluţiei economiei globale şi a obiectivelor Uniunii Europene privind neutralitatea climatică, este imperativ să acordăm sprijin decisiv IMM-urilor din România pentru a le permite să capitalizeze pe avantajele pieţei interne a UE şi să devină competitive la nivel european. Suntem conştienţi că noile tehnologii digitale deschid orizonturi vaste pentru afaceri şi consumatori, susţin tranziţia verde şi joacă un rol crucial în atingerea obiectivelor noastre comune. Prin reducerea birocraţiei şi creşterea nivelului de transparenţă, instrumentele şi procesele digitale simplifică mediul de afaceri şi contribuie semnificativ la utilizarea eficientă a resurselor. Procesul de digitalizare vine la pachet cu investiţii financiare semnificative, în special în ceea ce priveşte achiziţionarea de echipamente moderne. În acest context, este esenţial să ne concentrăm pe sprijinirea IMM-urilor, în special acel segment care, din păcate, se confruntă cu limitări în ceea ce priveşte resursele şi personalul specializat în domeniul digital”, a arătat Cristina Chiriac, în cadrul unei conferințe.

Ea a reamintit că statistici alarmante arată că România se situează în coada clasamentului european în privinţa adoptării digitalizării în rândul IMM-urilor. Conform analizei privind „Barierele Digitalizării mediului public şi privat din România”, 53% dintre IMM-uri declară că există bariere semnificative în calea digitalizării, cu aproape 10% sub media europeană.

„Lipsa unei identificări clare a nevoilor de infrastructură şi absenţa unui plan de acţiune coerent pentru digitalizare sunt principalele obstacole. Este imperios necesar să promovăm o conştientizare crescută în rândul antreprenorilor, evidenţiind că rezistenţa la digitalizare poate avea consecinţe nefaste asupra viabilităţii afacerii. Digitalizarea nu înseamnă doar implementarea de tehnologii, ci şi respecializarea personalului şi creşterea valorii profesionale. Acordându-le IMM-urilor resursele şi ghidarea necesară, le oferim şansa de a juca rolurile principale pe scena competitivităţii europene”, a subliniat preşedinta CONAF.

Peste 170 de antreprenori au participat la conferinţa naţională #ITforENERGY - Zilele Smart Industry - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT, organizată de Federaţia Patronală Petrol şi Gaze şi Patronatul Femeilor Antreprenor - parte a Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), la Brăila.

Discuţiile au vizat modalităţile concrete prin care tehnologiile emergente pot fi integrate în procesele de afaceri, cum se pot optimiza resursele şi cum se pot identifica noi direcţii pentru creşterea competitivităţii. Au fost explorate soluţii digitale menite să sprijine companiile în adaptarea şi prosperarea într-un mediu economic dinamic şi competitiv.

„Nu putem rămâne la dosarul cu şine, de aceea am încercat de-a lungul timpului să devenim mai interactivi. În 2019, Primăria municipiului Brăila a primit Trofeul de Excelenţă Smart City, ca urmare a inovărilor făcute în zona online şi a digitizării, în cadrul Galei Asociaţiilor Municipiilor din România, organizată sub patronajul preşedintelui. Premiul ne-a fost acordat pentru: Programări cărţi de identitate on-line; rezervare parcare de domiciliu on-line; aplicaţie Brăila Transport Public; certificate de urbanism on-line; GIS - Sistem Informaţional Geografic; plată taxe şi impozite on-line; plată taxă tonaj greu on-line; petitii on-line; Wifi4YOU - Program cu finanţare europeană semnat. Începând de azi aplicaţia "Visit Braila" este publică şi Primăria va începe să o promoveze şi va transmite invitaţii către cei care se pot înscrie gratuit în această aplicaţie. Fac precizarea că Primăria Municipiului Brăila nu va percepe niciun fel de taxe, astfel încât fiecare să poată fi parte din această aplicaţie. Vom avea şi secţiuni noi, pentru că sunt parcuri frumoase în oraş şi vom insera şi aceste lucruri la capitolul modalităţi de relaxare şi petrecere a timpului liber. Dar vom trece şi secţiuni cu personalităţile Brăilei, oameni care au avut o contribuţie în dezvoltarea acestui oraş şi mă refer aici la Ana Aslan, Maria Filotti, Mihail Sebastian, Panait Istrati etc”, a declarat Marian Viorel Dragomir, primarul Brăilei.

Marius Poşa, subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, consideră că partea de IT are, mai mult sau mai puţin, aceleaşi valenţe oriunde pentru că cerinţele sunt cam aceleaşi.

„Interoperabilitatea este cea care ne omoară. De ce? Ne-am obişnuit să nu mai luăm exemple de bune-practici, pe care să le implementăm, fiecare vrea să aibă exemplul lui de bună practică. Investim în inventarea roţii de fiecare dată şi în fiecare zonă. Partea de IT, mai mult sau mai puţin, are aceleaşi valenţe oriunde pentru că cerinţele sunt cam aceleaşi. Am reuşit să semnăm pentru investiţii precum: cloud regional care va fi făcut, cloud guvernamental cu o valoare de peste 500 mil euro din PNRR, şi avem acest ghiseu.ro care a demonstrat încă din pandemie că este de real ajutor. Nu în ultimul rând, cazierul judiciar care are şi un impact green”, a menţionat Marius Poşa.