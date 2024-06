Dacia vs Tesla. Cum vor evolua vânzările în România, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia

Vânzările auto din România vor încheia anul 2024 în creștere cu 1,7% comparativ cu anul trecut, pentru autoturisme și cu 0,6% pentru vehiculele comerciale ușoare, arată raportul PwC Autofacts, realizat în România, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia.

”După o evoluție slabă în primul trimestru, inclusiv pe fondul reducerii facilităților acordate la achiziția de autovehicule verzi, era de așteptat ca estimarea pentru întregul an să indice o creștere ușoară pentru vânzările auto. Semnele revenirii pentru piața auto au apărut în aprilie, când s-a înregistrat un plus de peste 34%, dar trebuie menționat că această lună a coincis cu încheierea primei sesiuni din programul Rabla Plus. Vestea bună pentru sectorul auto este că producția se află pe un trend pozitiv, în special pe segmentul de autovehicule comerciale ușoare”, a declarat Daniel Anghel, Partener și Liderul industriei auto PwC România.

Tesla a intrat în top 10. Dacia, cea mai vândută mașină

În pofida scăderii cu 10,2% a vânzărilor de autoturisme, în primul trimestru din 2024 comparativ cu aceeași perioadă din 2023, acesta este al doilea trimestru consecutiv în care a fost depăşit pragul de 30.000 de unităţi vândute, arată Autofacts.

„Dacia rămâne cel mai bine vândut brand. Tesla și-a dublat vânzările în aceeași perioadă și a urcat cu 11 poziții intrând în top 10”, spune Anghel.

Primul trimestru din acest an a fost foarte bun pentru producția auto din România, care a crescut cu 7%, înregistrând al doilea trimestru consecutiv de creștere. Pentru întregul an, se așteaptă ca producția să crească cu 8,5%, determinată de LCV. În cazul autoturismelor, producția este prognozată să scadă cu 7,1%.

La nivelul celor cinci state analizate, vânzările cumulate ar urma să crească cu 4,6% în acest an, toate piețele având o traiectorie pozitivă, Ungaria urmând să înregistreze cel mai mare salt, de 8,7% față de 2023.

Producția auto scade în Cehia și Slovacia

În schimb, producția de vehicule ușoare pe aceste piețe vor scădea cu 0,8% în 2024 față de 2023. Evoluția va fi urmare a reducerii cu 4% a segmentului de autoturisme, în pofida creșterii prognozate a pieței vehiculelor comerciale ușoare (+35,0%). La nivel de țară, Cehia și Slovacia, cele mai mari piețe de producție dintre cele cinci, își vor vedea nivelurile de producție scăzând cu 1,6% și, respectiv, 3,5%.

Producția de vehicule electrice din țările analizate din Europa Centrală continuă să fie în creștere, estimată la plus 15,6% în 2024 față de 2023, în timp ce până în 2030 se așteaptă un avans uriaș de 208,4%. În 2024, se preconizează că performanța BEV (Battery Electric Vehicle) va fi cea mai slabă (-2,3%), în timp ce PHEV - Plug-in Hybrid (+24,0%) și FHEV - Full Hybrid(+27,9%) compensează pierderea. La nivel de țară, BEV-urile vor fi în continuare cel mai popular tip de propulsie electrificată de serie pentru patru din cele cinci piețe (cu excepția României) începând cu 2027. În România vor fi produse în special vehicule FHEV (electrice complet hibride).