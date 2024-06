Cum alegi cea mai bună platformă de tranzacționare

Dacă ți-ai stabilit deja obiectivele financiare, iar soluția pentru a le atinge este crearea unui plan de investiții pe termen lung, nu îți mai rămâne decât să te documentezi pentru a identifica platforma care să ți se potrivească „mănușă”.

Această platformă trebuie să răspundă tuturor nevoilor pe care le ai, dar trebuie să fie și una ușor de folosit, mai ales dacă ești începător. Cu alte cuvinte, succesul începe, de fapt, cu platforma potrivită, care devine un aliat în drumul tău.

Atunci când vine vorba de investițiile tale, siguranța și încrederea sunt esențiale. Aceste atribute înseamnă că este indicat să alegi un broker care respectă reglementările impuse de instituțiile de profil din România, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Ce este, de fapt, o platformă de investiții?

În lumea dinamică a piețelor financiare, o platformă de investiții este cheia pentru a profita de oportunitățile bursiere. Vorbim despre un software avansat, care îți permite să tranzacționezi online, oferindu-ți acces în timp real la cumpărarea și vânzarea instrumentelor financiare.

Pentru a răspunde nevoilor tale, o platformă trebuie să îndeplinească o serie de criterii de bază, cum ar fi:

· Accesibilitate: Posibilitatea de a tranzacționa oricând și oriunde, prin intermediul unei aplicații mobile performante.

· Viteză: Acces rapid și fără întreruperi la piețele financiare, asigurându-te că poți reacționa prompt la schimbările de piață.

· Design simplu și intuitiv: O interfață user-friendly care îți permite să navighezi și să utilizezi platforma cu ușurință.

· Acces la ofertă variată de produse financiare: Diversitate în instrumentele financiare disponibile, de la acțiuni și obligațiuni la CFD-uri pe mărfuri, indici sau criptomonede.

· Funcții suplimentare gratuite: Beneficii extra, cum ar fi grafice interactive, știri de piață în timp real și materiale educative scrise și video.

De asemenea, este extrem de important pentru investitori, mai ales pentru cei aflați la început de drum, ca platforma de tranzacționare să aibă integrate instrumente de administrare a riscului, de exemplu: ordine de tip SL (stop loss) și TP (take profit).

În cazul unui ordin stop loss, după ce prețul a ajuns la un anumit nivel specificat de investitor, acesta inițiază închiderea automată a tranzacției, chiar dacă investitorul nu este conectat la platforma de investiții. Take profit este un ordin similar cu cel de tip stop loss, însă este folosit pentru marcarea profiturilor.

Platforma este resursa principală a unui investitor, însă doar dacă aceasta oferă instrumente de analiză și de identificare a oportunităților, cum ar fi posibilitatea de a tranzacționa direct de pe grafic, instrumente avansate de analiză tehnică și analiză fundamentală, calendar economic în timp real, module de scanare a piețelor, calculator de trading, heatmaps, top movers, market sentiments, posibilități de personalizare și salvare profil.

Este, de asemenea, important să fie incluse și materiale educaționale, tutoriale video și analize de piață realizate de analiști renumiți - toate acestea sunt deja disponibile pe xStation pentru toți investitorii.

Și, nu în ultimul rând, o platformă de tranzacționare trebuie să fie sigură, adică să fie oferită de o companie de investiții reglementată, cu o conduită etică și onestă.

XTB este un exemplu excelent în acest sens, fiind una dintre cele mai mari și de încredere companii de investiții din România. Cu sediu în piața locală încă din 2008 și cu peste 1 milion de clienți la nivel global, XTB îți oferă siguranța că investițiile tale sunt protejate.

Iar platforma pe care XTB o oferă clienților săi este dezvoltată chiar de broker (in house) și se diferențiază de competitori printr-o serie de atribute, printre care se numără ușurința utilizării, viteza superioară de execuție și premiile obținute la nivel internațional.

Când vine vorba de investiții online la bursă, xStation, oferită de XTB, se remarcă prin a fi o platformă ultra-performantă, care oferă acces rapid și facil la peste 6.300 de instrumente financiare cu deținere din întreaga lume cu 0% comision (pentru un rulaj lunar de până în 100.000 euro), dar și CFD-uri cu suport pe indici, mărfuri sau crypto, , clienții bucurându-se de o ofertă competitivă și optimizări fiscale.

xStation, aliatul investitorilor în atingerea obiectivelor financiare

xStation include, de asemenea, instrumente avansate de analiză și identificare a oportunităților organizate după sector, industrie, arie geografică, indicatori financiari și macroeconomici – acest lucru permite realizarea unei diversificări sănătoase a portofoliului și a unui management adecvat al riscului.

Platforma xStation are trei versiuni, sub formă de software instalat pe desktop, în formă afișată în browser și sub forma unei aplicații pentru dispozitive mobile (telefon, tabletă), fiind astfel accesibilă în permanență.

Avertisment cu privire la riscuri:

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 77% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.