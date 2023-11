Companiile de semiconductori din Taiwan vor înregistra o creștere a profiturilor de circa 30% în 2024

Potrivit celui mai mare manager de fonduri de acțiuni active din Taiwan, este posibil ca acțiunile taiwaneze să treacă peste preocupările geopolitice și să se redreseze anul viitor, datorită unei reveniri a veniturilor din sectorul cipurilor.

Companiile de semiconductori din Taiwan vor înregistra o creștere a profiturilor de aproximativ 30% în 2024, a declarat marți, într-un interviu acordat la Taipei, Ivy Chen, director general și șef al Allianz Global Investors pentru Taiwan. Acest lucru este comparat cu o creștere așteptată de 20% pentru companiile listate în Taiwan în ansamblu, a spus ea, potrivit Bloomberg.

Escaladarea tensiunilor dintre Taiwan, China și SUA și temerile legate de o încetinire a economiei globale au determinat investitorii străini să retragă 7,4 miliarde de dolari din acțiunile din Taiwan în acest an, cel mai mult din Asia, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Cu toate acestea, indicele de referință Taiex din Taiwan, unde se află cei mai importanți producători de cipuri din lume, inclusiv Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a înregistrat o creștere de 16% până în prezent, fiind a doua cea mai bună performanță a unei piețe bursiere importante din Asia, după Japonia.

Riscul geopolitic „nu este o noutate pentru taiwanezi”, a declarat Chen, adăugând că riscuri similare ar putea apărea oriunde în lume în urma războiului dintre Rusia și Ucraina și a conflictului dintre Israel și Hamas. „Cel mai bun mod de a reduce riscurile geopolitice este diversificarea în ceea ce privește clasa de active sau sectorul”.

Principalii factori de creștere pentru companiile de cipuri din Taiwan includ îmbunătățirea cererii consumatorilor finali și faptul că destocarea din sectorul semiconductorilor se apropie de sfârșit, a declarat Chen, adăugând că cererea de semiconductori legați de inteligența artificială va continua să explodeze. Ea se așteaptă ca în 2024 acțiunile din Taiwan să depășească câștigurile din acest an.

Chen a spus că este încrezătoare că acțiunile taiwaneze vor atrage din nou investitorii străini cu creșterea câștigurilor lor. De asemenea, producătorii taiwanezi și-au diversificat din ce în ce mai mult baza de producție, ceea ce va contribui la creșterea competitivității lor, deoarece ameliorează îngrijorările geopolitice, a spus ea.

AllianzGI Taiwan administrează 69,5 miliarde de dolari taiwanezi, echivalentul a 2,1 miliarde de dolari, în fonduri de acțiuni onshore începând cu luna septembrie, cel mai mult din Taiwan, potrivit datelor furnizate de Securities Investment Trust & Consulting Association din Taiwan. Aceasta include un fond de tehnologie care a depășit 96% dintre colegii săi în ultimul an, potrivit datelor compilate de Bloomberg, cu Alchip Technologies Ltd., Quanta Computer Inc. și MediaTek Inc. printre principalele sale dețineri.