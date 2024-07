Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 1,7 miliarde de euro pentru proiecte în cercetare şi inovare

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, anunţă că deblocarea a 1,7 miliarde de euro pentru proiecte strategice de cercetare şi inovare a fost aprobată de Comisia Europeană.

„După 2 ani de negocieri, Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 1,7 miliarde de euro pentru proiecte strategice în cercetare şi inovare! Acest lucru s-a petrecut pentru că MCID şi-a făcut treaba, iar Comisia Europeană a considerat îndeplinită condiţia favorizantă «Buna guvernanţă a strategiei naţionale sau regionale de specializare inteligentă», aflată în coordonarea noastră”, a scris ministrul, pe Facebook.

El le-a mulţumit colegilor din minister care au participat la negocieri, în special secretarului de stat Andrei Alexandru, dar şi echipei din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

„Munca lor bine făcută oferă, pentru 10 programe din cadrul Politicii de Coeziune, rambursări din fonduri europene. Investiţiile vor acoperi toate regiunile ţării. Prin toate aceste finanţări, construim în România un ecosistem al inovaţiei şi sprijinim antreprenorii din domeniu, românii de geniu care dezvoltă tehnologii de ultimă generaţie şi aduc plus valoare în economie şi industrie”, a menţionat ministrul.

În plus, ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declatat că într-o săptămână se va lansa portalul de servicii publice al Ministerului Justiției.

„În primul rând, vreau să spun că, în urma procesului de renegociere a PNRR-ului, acum vom muta serviciile de cloud cu doi ani mai devreme. Acum avem în evaluare ofertele pentru planul guvernamental dedicat şi eu sper că până la începutul anului 2025 să avem aceste servicii în parte, pentru a avea infrastructura de bază.

În paralel, lucrăm la aplicația unică a statului român, pentru că am adus bani europeni 20 de milioane de euro, am făcut licitația, am contractat o companie și acum lucrăm la interconectarea tuturor acestor servicii publice, care până în septembrie 2025 vor ajunge la cel puțin 30 de servicii publice în format online. Iar în perioada următoare, de exemplu, cea mai nouă informație pe care pot să v-o dau, în două săptămâni maxim vom lansa portalul de servicii publice de la Ministerul Justiției; tot ce înseamnă crearea unei firme, radierea unei firme, schimbarea acționariatului unei firme, schimbarea administratorului unei firme va putea să fie făcut foarte simplu online”, a declarat ministrul Bogdan Ivan, în cadrul unei emisiuni Radio România Actualități.