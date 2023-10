Ciolacu: Plafonarea prețurilor la alimentele de bază se va prelungi

Premierul Marcel Ciolacu a declarat la începutul ședinței de guvern de joi că schema de plafonare a prețurilor pentru alimentele de bază se va prelungi cel puțin până la sfârșitul acestui an.

„Pentru că ieri am participat unei campanii numită „Cumpără românește”, vreau să îi fac o solicitare ministrului Agriculturii, Florin Barbu, aș dori ca săptămâna viitoare să vină cu propunerea despre modalitatea de prelungire a schemei de plafonare a prețurilor la alimentele de bază, simultan cu extinderea listei de produse, ținând cont că vin sărbătorile de iarnă, la aceste sortimente de bază, peste 90% sunt produse românești. Cred că este o decizie legitimă, așteptată de populație, și una care va susține producătorii români”, a explicat șeful Executivului Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern din data de 12 octombrie.

Conform datelor MADR, analiza preţurilor din supermarketuri evidenţiază faptul că scăderile substanţiale de preţ se înregistrează la produse cum ar fi: pâinea, uleiul şi cartofii, urmate de brânza telemea, mălai, făină albă şi zahăr.

Actul normativ vizează limitarea, pentru o perioadă de trei luni, a adaosurilor comerciale practicate în procesarea şi comercializarea unor produse alimentare esenţiale, cu scopul scăderii preţurilor pentru aceste categorii de produse şi, implicit, cu scopul creşterii puterii de cumpărare a populaţiei.

„Săptămâna viitoare, luni sau marţi, o să am o discuţie cu procesatorii şi cu retailerii, aşa cum am avut-o şi prima dată atunci când am emis acel act normativ. Toate deciziile le vom lua împreună prin dialog. Ne-am dori foarte mult să introducem şi alte produse în această Ordonanţă şi vorbim de produsele care se consumă în perioada sărbătorilor de iarnă. O să vorbim şi cu procesatorii cu capacităţi de producţie să nu avem probleme, aşa cum se spunea tot timpul, că există o penurie de alimente de bază pe raft. Până în momentul de faţă, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Se pare că Ordonanţa şi-a produs efectele. Aţi văzut săptămâna trecută că ANAF a aplicat amenzi unui retailer care practica un adaos comercial de 42% (la produsele de bază din Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023, n.r.). Gândiţi-vă ce însemna să facem doar un acord şi să nu avem un cadru juridic prin care sancţionăm anumite nereguli pe care le aplică pe piaţă atât procesatorii, cât şi retailerii. Din punctul meu de vedere, aş merge pe o prelungire a acestei Ordonanţe. Acele produse care pot fi menţinute la un preţ cu adaos comercial de 20% vor fi discutate cu retailerii şi cu procesatorii. Ordonanţa actuală este valabilă până la sfârşitul lunii octombrie, iar până atunci va fi 100% prelungită. Prin această Ordonanţă, acei intermediari au adaos comercial de doar 5% la alimentele de bază”, a afirma Barbu, la evenimentul „Ziua Naţională a produselor agroalimentare româneşti”.