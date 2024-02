Câți ani trebuie să muncești pentru pensia minimă

Ministerul Muncii a publicat normele de aplicare a noii legi a pensiilor care prevede printre altele și care este stagiul minim de cotizare, adică perioada de vechime necesară pentru pensia minimă.

Legat de aceste norme, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat câți ani trebuie să muncească un român pentru a beneficia de indemnizația minimă socială, în valoare de 1.281 de lei.

”Este stagiul minim de cotizare, un lucru prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană, este o prevedere pe care noi am avut-o și în legea actuală, pentru că atunci când contribui într-un sistem ai nevoie de o anumită perioadă de contribuție minimă pentru a putea avea beneficii ulterior din acel sistem.

Acum la noi este 15 ani, am păstrat acest stagiu minim, nu am crescut nici stagiul minim, nici stagiul standard, și pentru mame am introdus această noutate care a mai fost discutată și în Legea 127 și am discutat foarte clar cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și am ajuns la această prevedere cu șase luni pentru fiecare copil”, a explicat Marius Budăi în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Potrivit noii legi a pensiilor, care se aplică din luna septembrie 2024, pensia pentru limită de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condițiile realizării unui stagiu de cotizare contributiv de minimum 15 ani. La calculul stagiului de cotizare contributiv de 15 ani nu se au în vedere perioadele asimilate respective, studiile superioare, stagiul militar, sporul pentru condiții deosebite/speciale de muncă –fostele grupe a II- a si I de muncă (de 4 luni sau 6 luni la an), perioadele necontributive, anterior datei de 01 aprilie 2001, perioada recunoscută în baza DL 118/1990.

Aceeași condiție de stagiu de cotizare contributiv este valabilă și pentru persoanele care solicită pensie anticipată, în condițiile impuse prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii respective, 35 de ani stagiu de cotizare contributiv - fie că vorbim de pensionare anticipată sau pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, pentru condiții superioare de muncă respective pensii pentru limită de vârstă reglementată de art. 56 din Legea nr. 360/2023.

Se va ține cont și de acordul global, premii sau al 13-lea salariu

Valorificarea tuturor veniturilor brute realizate pentru care s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale : acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii, etc.. În situația în care din diverse motive nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverințe, la calculul punctajelor se utilizează ca și in prezent salariile din carnetul de muncă și sporurile permanente.

Egalizarea vârstelor standard de pensionare dintre bărbați și femei la 65 de ani, eșalonat până în anul 2035.

Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii mergând cu reducerea până la 3 ani si 6 luni, pentru 7 copii. Reducerea vârstei de pensionare de lege se aplică şi pentru copiii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puţin 5 ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5. Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

La calculul numărului total de puncte se adaugă un număr de puncte suplimentare pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributiv de 25 de ani, astfel:

- 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

- 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

- un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Numărul de puncte de stabilitate se acordă proporţional şi pentru fracţiunile de an.

Aceste puncte reprezintă stimulente pentru prelungirea vieții profesionale și se acordă pentru stagiile de cotizare contributive.

Numărul de puncte de stabilitate nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii noi se recalculează din oficiu toate dosarele care au adeverințe cu sporuri nepermanente si nevalorificate conform vechii legislații.