Cât de bine o duc românii față de alți europeni. Date oficiale

Statisticile efectuate periodic de Eurostat indică și care este nivelul bunăstării materiale pe cap de locuitor exprimat în consumul individual real raportat la puterea de cumpărare.

În 2022, nivelurile consumului individual real (AIC) în UE au prezentat diferențe semnificative. Folosit ca măsură a bunăstării materiale a gospodăriilor, AIC pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare (PPS) a variat de la 69% la 138% din media UE în țările UE.

Aceste informații privind PIB-ul și consumul pe cap de locuitor se bazează pe paritățile de putere de cumpărare revizuite publicate astăzi de Eurostat. Articolul prezintă câteva dintre constatările din articolul mai detaliat Statistics Explained.

Ca și în anii precedenți, Luxemburg a înregistrat cel mai ridicat nivel de AIC pe cap de locuitor din UE, cu 38% peste media UE, urmat de Austria și Germania (ambele cu 18% peste), Țările de Jos (16% peste) și Belgia (15% peste). ). În 2022, nouă țări UE au înregistrat un AIC pe cap de locuitor peste media UE.

Cele mai scăzute niveluri de AIC pe cap de locuitor au fost înregistrate în Bulgaria (31% sub media UE), Ungaria (29% mai jos), Croația și Letonia (ambele cu 24% mai jos) și Slovacia (23% mai jos).

În ultimii trei ani, AIC pe cap de locuitor în raport cu media UE s-a modificat în majoritatea țărilor UE. Între 2020 și 2022, nivelurile AIC au crescut în 18 țări UE, în special în Bulgaria (69% din media UE în 2022, comparativ cu 60% în 2020), Croația (76% față de 69%), România (86% față de 81% ) și Irlanda (94% față de 89%).

În schimb, nivelurile AIC au scăzut în 7 țări UE. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Danemarca (110% în 2022 vs 121% în 2020), Germania (118% vs 124%) și Finlanda (109% vs 114%).

Luxemburg și Irlanda cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2022

În 2022, ca și în 2020 și 2021, Luxemburg și Irlanda au înregistrat cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe cap de locuitor exprimat în PPS în UE, la 156% și 135% peste media UE.

Datele arată diferențe substanțiale între țările UE în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, utilizat pentru măsurarea activității economice. După Luxemburg și Irlanda, Danemarca (36% peste media UE), Țările de Jos (30% peste), Austria (24% peste) și Belgia (20% peste) se află în fruntea listei cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 20% peste medie.

România se află pe locul 17.

În schimb, Bulgaria (38% sub media UE), Grecia (33% mai jos) și Slovacia (29% mai jos) au înregistrat cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor.