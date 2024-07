Câciu: Avem proiecte depuse de 55 de miliarde de euro pe Politica de Coeziune 2021 - 2027

Valoarea proiectelor cu finanţare din Politica de Coeziune 2021 - 2027 depuse de România este de 55 de miliarde de euro, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu.

„Aş începe în primul rând cu închiderea exerciţiului financiar 2014-2020. Care iată, se închide la un grad de absorbţie de 98% la acest moment, dar cu ceea ce avem la Comisie suntem la 100%. Avem undeva la 2 miliarde de euro încă la Comisie, din aceştia avem dreptul să primim doar 700 de milioane. Atât a fost anvelopa României. Practic, e pentru prima oară că România reuşise să ia toţi banii de la Comisia Europeană, toţi banii pe care i-a avut alocaţi. Noul exerciţiul financiar ne pune la dispoziţie pe Coeziune, pe Politica de Coeziune, pentru dezvoltarea României 46 de miliarde. Acum un an, nu aveam niciun euro, nici în conturi, dar nici din perspectiva proiectelor depuse sau a contractelor semnate. Astăzi, când discutăm, proiectele depuse sunt 55 de miliarde de euro. Atenţie, avem o anvelopă de 46 de miliarde de euro şi 55 de miliarde de euro valoarea proiectelor depuse. Avem 15,5 miliarde de euro deja contractate şi avem în curs de contractare 11 miliarde de euro", a spus Adrian Câciu.

El a menţionat că Ministerul şi-a propus ca, la finalul lunii septembrie, să avem 25 de miliarde de euro deja contractate din Politica de Coeziune şi spre 35-40 de miliarde de euro contractate până la finalul anului.

„Suntem în al 3-lea an de implementare a Politicii de Coeziune, acest an 2024. În exerciţiul financiar anterior, la al treilea an de implementare, respectiv în anul 2016, România avea contracte de doar 1,5 miliarde de euro. Practic, în acest moment, suntem de 10 ori mai buni ca nivel de contractare. Este foarte important să contractezi cât mai repede ca să ai ce să implementezi, ca să realizezi acele investiţii pentru că oamenii s-au săturat să zici mereu vom face investiţii. Oamenii vor să vadă deja obiective îndeplinite", a subliniat ministrul citat.

De asemenea, el a spus că, în ceea ce priveşte PNRR, România are la dispoziţie 28,5 miliarde de euro, dar are în acest moment contracte de 36 de miliarde de euro.