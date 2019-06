INTERVIU Hans Klemm: „România are ingineri foarte buni, care reuşesc să găsească parteneri şi personal calificat în SUA“

Adevărul: Aş vrea să încep vorbind despre un lucru pe care deja l-aţi evidenţiat în conferinţa de mai devreme, faptul că România are cea mai mare delegaţie prezentă la summit-ul SelectUSA anul acesta, cu aproximativ 50 de persoane, reprezentând aproape 30 de companii. Ce spune acest lucru despre ţara noastră şi relaţiile noastre economice cu Statele Unite?



Hans Klemm: Cred că spune un lucru pozitiv. În primul rând, este un semnal foarte puternic al creşterii economice pe care am văzut-o în ultimii ani, oferind multă încredere oamenilor de afaceri din România în legătură cu abilităţile lor de a concura nu numai pe piaţa românească, ci şi pe cea din Statele Unite, care este cea mai mare şi dinamică din lume. În al doilea rând, arată impactul pe care îl are summit-ul SelectUSA. Sunt companii care s-au întors de mai multe ori la această conferinţă de investiţii, datorită faptului că sunt atât de multe organizaţii de dezvoltare economică din Statele Unite prezente. În plus, există o oportunitate pentru reprezentanţii companiilor române de a se întâlni cu potenţiali parteneri americani, iar această combinaţie, între un mediu economic puternic în România şi companii americane care au succes şi caută parteneri, fac din SelectUSA un eveniment atractiv.

Care sunt factorii care fac ca piaţa americană să fie atât de atractivă pentru companiile de tech din România?

În primul rând, forţa de muncă - experimentată şi calificată. România are ingineri foarte buni, care reuşesc să găsească parteneri şi personal calificat aici, în Statele Unite. Mediul de business şi climatul de investiţii sunt foarte puternice, protejăm drepturile investitorilor, iar acesta este un lucru foarte atractiv pentru români. În plus, diaspora românească este destul de mare aici, sunt localizaţi în zone cheie ale economiei americane, precum New York, California sau Washington, iar acest lucru oferă investitorilor români accesul la o reţea importantă.

De ce este important pentru startup-uri din România să participe la evenimente de acest tip?

Un lucru pe care chiar participanţii mi l-au spus este faptul că acest eveniment le oferă contacte şi posibilităţi de finanţare. Ieri (n.r. 10 iunie) a avut loc o sesiune de pitch-uri, în care companii din România şi din alte ţări au putut face prezentări ale produselor lor pentru a atrage atenţia investitorilor. Banii necesari, talentul şi suportul guvernamental: toate acestea sunt prezente la SelectUSA.

Credeţi că este mai dificil să obţii investiţii în România decât în Statele Unite? Mă refer aici strict la companiile din domeniul tehnologiei.

Cred că este mai uşor aici, atât în cazul resurselor umane, cât şi al celor financiare. Sectorul tech se dezvoltă foarte bine în România, însă foarte mulţi investitori mi-au spus că ceea ce contează, într-un final, sunt banii, pe care îi găseşti mai uşor în Statele Unite decât în România.

Cât de interesaţi sunt investitorii americani de companiile din domeniul tech din România?

Cred că, atât timp cât companiile din România au un produs, un serviciu inovativ şi nou, cu potenţialul de a schimba modele de business, investitorii vor fi tot timpul interesaţi. Avem şi două exemple: BitDefender şi UiPath, care au venit în locul potrivit, la momentul potrivit, cu servicii foarte atractive pentru comunitatea de business, dar şi pentru sectorul public. Chiar şi Guvernul Statelor Unite este un client al UiPath.

