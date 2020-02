IKEA le permite clienţilor să plătească cu timp în loc de bani

Începând cu această lună, IKEA Dubai derulează o campanie care va permite clienţilor să-şi folosească timpul ca monedă. Tot ce trebuie să facă este să arate personalului IKEA de la checkout cronologia Google Maps, care să dovedească timpul petrecut în magazinele IKEA.

Deşi este restricţionată în acest moment la IKEA Dubai, această promoţie deschide uşa către o schimbare semnificativă şi profundă a modului în care consumatorii cumpără bunuri.

Promoţia, gândită să coincidă cu deschiderea unui nou magazin în Jebel Ali, încurajează potenţialii clienţi să viziteze IKEA mai frecvent şi să petreacă mai mult timp în magazinele companiei, ceea ce le va permite să cumpere mai multe bunuri.

Numită „Cumpără cu timpul tău”, ideea din spatele noii promoţii este aceea că, de obicei, clienţii petrec o cantitate nejustificată de timp călătorind spre magazinele IKEA, de obicei pentru că acestea sunt situate la periferia oraşelor.

Momentan, clienţii din Dubai pot acum să cumpere produse folosind timpul petrecut în IKEA de-a lungul anilor (pe lângă vizitele obişnuite).

„Înainte de începutul acestei campanii, am realizat două lucruri: timpul este preţios în ziua de azi, iar mulţi clienţi fideli IKEA petrec o bună parte vizitând locaţiile noastre, care sunt uneori departe de centrul oraşului. Credem că este corect să răsplătim eforturile clienţilor noştri, răsplătindu-i pentru timpul petrecut pentru a ajunge la noi. Este modul nostru de a ajuta comunitatea din Dubai să profite la maxim de fiecare minut”, a spus un purtător de cuvânt al IKEA.

Pe de altă parte, aspectul cu adevărat important al acestei poveşti nu este faptul că acum poţi folosi timpul ca monedă în IKEA. Mai degrabă este vorba despre implicarea Google Maps în promoţie. Astfel, persoanele care doresc să-şi folosească timpul ca monedă trebuie nu numai să descarce Google Maps, ci trebuie să lasa companie să îi urmărească oriunde călătoresc. Cu alte cuvinte, promoţia este un alt pas spre normalizarea ideii că este în regulă să fim urmăriţi oriunde mergem atât timp cât primim „lucruri gratuite” la schimb.

În plus, promoţia este o încercare evidentă de a atrage oamenii să petreacă şi mai mult timp în IKEA. Da, s-ar putea să primim câteva recompense pentru a petrece o jumătate de oră sau mai mult în plus într-o călătorie la IKEA. Dar efectul pe termen lung va fi să ne seducă în a oferi acestei companii mai mult timp decât am dori. Aşadar, în loc să facem alte lucruri, precum să învăţăm o limbă nouă, să învăţăm să cântăm la un instrument sau să ne organizăm împotriva autoritarismului în creştere al erei noastre, timpul nostru va fi dedicat din ce în ce mai mult către materialism.

De aceea, ultima inovaţie a IKEA ar putea deveni foarte importantă şi ar putea încuraja mai multe companii să-i urmeze exemplul.