În prezent, Huawei are peste 2.300 de angajaţi în biroul central şi în cele 8 centre de servicii înfiinţate de la momentul intrării companiei pe piaţa locală, în anul 2003. Indirect, compania a mai creat alte peste 4.100 de locuri de muncă în lanţul său de furnizori. Huawei continuă să îşi deservească atât clienţii locali, având parteneriate solide cu cei patru principali operatori telecom din România, cât şi clienţii regionali.





"Chiar şi în această perioadă dificilă pentru întreaga economie, angajaţii au păstrat toate beneficiile: salariile au fost mentinute la acelasi nivel sau crescute, pentru top performeri, s-au acordat in continuare bonusuri de performanţă, de proiect sau de loializare, tichete de masa, sau abonamente de sănătate. În plus, pentru cei care lucrează prin rotaţie de la birou, compania decontează transportul cu maşina personală sau taxi, într-un anumit plafon. În această perioadă am organizat seminarii de suport, susţinute de specialişti, pe teme de interes: măsuri de prevenţie împotriva COVID, managementul stresului, tehnici pentru un somn mai bun sau cum să integrăm sportul în rutina zilnică de acasă" a declarat Veronica Cristea-Nanu, Senior HR Manager & Business Partner, Huawei România.





Departamentul de recrutare al companiei a implementat cu succes recrutarea online încă din luna martie a anului trecut, poziţiile pentru care au continuat să se facă recrutări referindu-se atât la roluri tehnice în inginerie (optică, NOC IP, service software, fixed network, cloud computing, database architect), precum şi la poziţii în zonele de suport, în cele 8 centre de servicii: contabili, specialişti în procesare PO, specialişti în resurse umane etc.





"România este una dintre cele mai importante pieţe din regiune pentru Huawei. Aici am reuşit să creăm un ecosistem de specialişti care sprijină dezvoltarea noastră pe piaţa locală. Ne dorim să contribuim la relansarea economiei prin specialiştii noştri şi prin tehnologiile inovatoare pe care le dezvoltăm, deoarece conectivitatea de nouă generaţie şi implementarea acesteia în business, în educaţie şi în sistemul sanitar reprezintă cheia depăşirii acestei perioade dificile", explică George Zhang, CEO Huawei România.

Pe lângă politica extinsă de angajări, Huawei se implică în educaţia tinerilor care urmăresc o carieră în domeniu prin programe de pregătire şi de internship, precum Seeds for the Future sau ICT Academy, care ajută studenţii să îşi contruiască o bază în lucrul cu noile tehnologii şi să aibă acces la inovaţiile din domeniu.