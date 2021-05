Guvernul britanic vrea să introducă o taxă vizitatorilor. Cui se va aplica şi când va intra în vigoare

Potrivit ministrului de Interne, Priti Patel, departamentul său va adopta o legislaţie pentru a introduce o nouă autorizaţie electronică de călătorie (ETA), spunând că ea va ajuta guvernul să urmărească cu mai multă precizie numărul de persoane care intră şi ies din Marea Britanie.

Conform datelor preluate de Economedia, autorizaţia se va aplica vizitatorilor fără viză sau statut de imigrare, cu excepţia cetăţenilor britanici şi irlandezi.

Astfel, vizitatorii vor trebui să completeze un formular online înainte de a călători în Marea Britanie, care va permite Ministerului de Interne să efectueze controale de securitate şi să decidă dacă cineva ar trebui să poată intra în ţară.

De asemenea, transportatorii vor trebui să verifice aceste formulare online înainte de îmbarcare. Un program pilot cu o serie de companii aeriene ar putea fi lansat până în această toamnă.

Patel a subliniat că multe alte ţări au deja sisteme precum ETA, dar a refuzat să clarifice cât ar costa acesta pentru vizitatori. Este de aşteptat ca ETA să intre în vigoare până în 2025.

Schema va reflecta sistemul electronic american de autorizaţie electronică de călătorie (ESTA), care are un cost de 14 dolari per călător. UE va introduce, de asemenea, un program similar, cunoscut sub numele de Sistemul european de informaţii şi autorizaţii de călătorie (ETIAS), care urmează să fie lansat din 2022 şi se va aplica cetăţenilor din Marea Britanie cu o taxă de 7 euro.