Ce se va întâmpla cu averea lui Bill Gates după divorţ. Fondatorul Microsoft, al patrulea cel mai bogat om al lumii

„După o îndelungă considerare şi multă muncă pentru relaţia noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă”, au anunţat cei doi, luni, pe Twitter şi Facebook.

Averea lui Bill Gates - al patrulea cel mai bogat om al lumii

În momentul de faţă, Bill Gates, cofondatorul Microsoft, este al patrulea cel mai bogat om din lume cu o avere netă estimată la 146 de miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg.

Acesta şi soţia sa locuiesc în statul american Washington unde toate bunurile obţinute în timpul căsătoriei sunt partajate 50-50 dacă nu este prevăzut altfel printr-un contract prenupţial. Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a refuzat să comenteze dacă soţii Gates au avut o asemenea înţelegere.

Într-un alt caz de divorţ mediatizat al unui cuplu ce locuia în statul Washington, cel al fondatorului Amazon Jeff Bezos, soţia acestuia, MacKenzie, a obţinut 25% din acţiunile Amazon (în valoare de 38 de miliarde de dolari la momentul respectiv) deţinute împreună de cei doi.

Cine este Bill Gates

William Henry Gates al III-lea, cunoscut mai ales ca Bill Gates, s-a născut pe 28 octombrie 1955 şi este co-fondator, împreună cu Paul Allen, al Microsoft Corporation.

Acesta a urmat cursurile universitare la Harvard, dar în anul III renunţă la cursuri şi împreună cu Paul Allen, prietenul său din copilărie, înfiinţează compania Microsoft în anul 1975. În anul 1980, Bill Gates realizează prima afacere importantă cu IBM pentru 56.000 dolari. Sistemul de operare MS-DOS este disponibil pe PC-urile produse de IBM.

În anul 1985 lansează prima versiune a sistemului de operare Windows. În 1989, lansează Microsoft Office, cea mai populară suită de aplicaţii de birou.

Din 1986, Microsoft devine companie publică, fiind cotată la bursă. În anul 2000, împreună cu soţia sa, înfiinţează fundaţia de caritate “Bill and Melinda Gates”.

S-a căsătorit cu Melinda French din Dallas, Texas, la 1 ianuarie 1994. Ei au trei copii: Jennifer Katharine (1996), Rory John (1999) şi Phoebe Adele (2002).

Gates a devenit cu 41 de miliarde de dolari mai bogat doar anul trecut. Pe 4 mai 2020 averea netă a lui Gates era de „doar” 105 miliarde de dolari. Creşterea de avere de anul trecut înseamnă că miliardarul american câştigă aproximativ 4.630 de dolari pe secundă.

Deşi Gates şi-a făcut averea prin cofondarea Microsoft alături de Paul Allen, acesta deţinea doar 1,3% din companie în 2019 - şi tot are o avere de 146 de miliarde de dolari. Nu este clar ce procent din Microsoft deţine în prezent Gates după ce s-a retras din funcţia de CEO a companiei în martie 2020.

Gates a donat acţiuni Microsoft în valoare de 35,8 miliarde de dolari fundaţiei Bill şi Melinda Gates, acesta şi Melinda urmând să rămână co-preşedinţi ai organizaţiei şi după divorţul lor, potrivit unui purtător de cuvânt al Fundaţiei.

„Ei vor continua să lucreze împreună pentru a modela şi aproba strategiile fundaţiei, promova rezolvarea problemelor abordate de fundaţie şi vor stabili direcţia generală a acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt.

De asemenea cei doi au cofondat în 2010 alături de Warren Buffett, acum al şaptelea cel mai bogat om din lume, The Giving Pledge, o organizaţie caritabilă care încurajează cele mai bogate persoane ale planetei să îşi doneze majoritatea averii unor cauze caritabile după moartea lor.