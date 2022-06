Aproape 18.000 de milionari vor părăsi Rusia şi Ucraina în acest an. Unde vor migra

Potrivit unei analize a datelor privind migraţia realizată de Henley & Partners, fenomenul migraţiei bogaţilor a început de câţiva ani, fiind de aşteptat ca aproximativ 15% dintre ruşii cu peste 1 milion de dolari în active vor emigra în alte ţări până la sfârşitul anului 2022, scrie T he Guardian

„Rusia [are] o hemoragie de milionari„, a declarat Andrew Amoils, şeful departamentului de cercetare al New World Wealth, care a compilat datele pentru Henley. „Persoanele înstărite au emigrat din Rusia în mod constant în fiecare an din ultimul deceniu, un fel de avertizare timpurie cu privire la problemele actuale cu care se confruntă ţara. Din punct de vedere istoric, prăbuşirile majore ale unei ţări au fost de obicei precedate de o accelerare a emigrării persoanelor bogate, care sunt adesea primele care pleacă, deoarece dispun de mijloacele necesare pentru a face acest lucru.”

Se preconizează că şi Ucraina va suferi cea mai mare pierdere de persoane cu avere netă mare ca proporţie din populaţia sa, 2.800 de milionari urmând să părăsească ţara până la sfârşitul anului.

Malta este foarte atractivă pentru milionarii lumii

Cei mai bogaţi oameni din lume s-au mutat în mod tradiţional în SUA şi Marea Britanie, dar Henley a declarat că se aşteaptă ca Emiratele Arabe Unite să le depăşească ca destinaţie pentru emigranţii milionari. Se aşteaptă, de asemenea, ca un număr mare de milionari să se mute în Malta, Mauritius şi Monaco.

„Malta a fost una dintre marile poveşti de succes ale Europei din ultimul deceniu, nu doar în ceea ce priveşte migraţia milionarilor, ci şi în ceea ce priveşte creşterea globală a bogăţiei”, a declarat Amoils. „În prezent, este una dintre pieţele cu cea mai rapidă creştere din lume. Se presupune că aproximativ 300 de milionari se vor muta în Malta, în 2022.”

Se aşteaptă ca aproximativ 4.000 de bogaţi să se fi mutat în Emiratele Arabe Unite până la sfârşitul anului, mai mulţi decât în Australia, care se aşteaptă să atragă aproximativ 3.500, Singapore (2.800) şi Israelul (2.500).

„Malta a fost una dintre cele mai mari poveşti de succes ale Europei din ultimul deceniu, nu doar în ceea ce priveşte migraţia milionară, ci şi în ceea ce priveşte creşterea generală a bogăţiei”, a spus Amoils. „În prezent, este una dintre pieţele cu cea mai rapidă creştere din lume, cu o creştere a bogăţiei în dolari americani de 87% între 2011 şi 2021. Cetăţenia sa prin procesul de naturalizare a adus o nouă bogăţie substanţială naţiunii insulare şi a fost creditată cu propulsarea creşterii puternice a Maltei în mai multe sectoare, inclusiv servicii financiare, IT şi imobiliare. Se preconizează că aproximativ 300 de milionari se vor muta în Malta în 2022.”

The Guardian a raportat anul trecut că mulţi oameni bogaţi care cumpără „paşapoarte de aur” pentru Malta (şi, prin urmare, UE) plănuiau adesea să petreacă puţin timp în ţară. La acea vreme, Henley a spus că este „mândru de serviciile pe care le-a oferit Maltei şi oamenilor săi”.

Naţiunea insulară din Oceanul Indian Mauritius este descrisă de Henley ca un „magnet al bogăţiei” datorită creării unui centru financiar internaţional care oferă reduceri fiscale semnificative. Ţara nu are impozit pe câştigul de capital, nici impozit pe moştenire şi cotă maximă de impozitare de 3% din companiile globale.

Potrivit Africa Wealth Report 2022, Mauritius găzduieşte acum 4.800 de bogaţi, comparativ cu 2.700 în urmă cu un deceniu. Se preconizează că aproximativ 150 de milionari se vor muta în Mauritius în 2022, în principal din Africa de Sud şi Europa.

Monaco i-a atras de mult pe cei superbogaţi din lume, deoarece nu percepe impozit pe venit, impozit pe câştig de capital sau impozit pe proprietate. Puţin mai puţin de şapte din 10 oameni care trăiesc în Monaco sunt milionari de dolari.

Se preconizează că populaţia bogată din Marea Britanie va scădea cu 1.500, ducând numărul persoanelor cu mai mult de 1 milion de dolari în active gata la 738.000. În prezent, există puţin peste 15 milioane de bogaţi în lume.