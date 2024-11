Burduja: E greu să ne acoperim consumul de energie electrică. Producția se va dubla în 4-5 ani

Deşi s-a investit foarte mult în sectorul energiei, este dificil să ne acoperim, în prezent, consumul la electricitate, a declarat miercuri ministrul Energiei Sebastian Burduja, spunând însă că lucrurile se vor schimba în câțiva ani.

„Producţia de energie a României se va dubla în următorii patru-cinci ani. În 2032, vom avea două reactoare nucleare suplimentare la Cernavodă. M-am bucurat să semnez proiectul pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4, la Baku. E un proiect la care lucrăm de 30 de ani şi vom beneficia şi de resursele de offshore din Marea Neagră. Suntem singura ţară de la Marea Neagră cu legislaţie pentru producţia de energie offshore", a afirmat ministrul.

El a vorbit şi de noua strategie energetică a României, adoptată săptămâna trecută în guvern, precizând că ţara noastră „se va îndepărta de folosirea cărbunelui" spre gaze ca şi combustibil de tranziţie. „Toţi avem nevoie de energie sigură, la un preţ bun şi curată. Acesta este ordinea priorităţilor", a mai spus Burduja.

Ministrul a afirmat că deşi s-a investit foarte mult în sectorul energiei, este dificil să ne acoperim, în prezent, consumul de energie electrica. „La gaze stăm bine, ne acoperim consumul şi situaţia va fi chiar mai bună. Până 2027 vom avea producţie dublă datorită proiectului Neptun Deep. Dar la electricitate avem probleme pentru că nu am investit în trecut. Am investit aproape 14 miliarde de euro, cel puţin. Eu am atras doar din granturi europene, într-un an şi câteva luni, 10.000 de megawaţi energie solară şi eoliană, 10.000 de megawaţi gaze naturale, 22 de megawaţi energie nucleară, cel puţin 500 de megawaţi hidroenergie. Am finalizat proiecte iniţiate în urmă cu 30-40 de ani şi am investit în stocarea energiei aproape 1.000 de megawaţi, capacitate de stocare", a explicat ministrul Burduja.

Acesta s-a declarat, totuşi, optimist "în aceste vremuri dificile", bazându-se pe ceea ce s-a realizat în ultimul an şi jumătate. "De duminică, am primit foarte multe apeluri de la investitori care m-au întrebat ce se întâmplă în ţară, pentru că suntem pe care să aducem miliarde de euro în investiţiile româneşti şi nu ştim ce se întâmplă în politică", a mai declarat Burduja. El a menţionat că în ultimii ani s-au făcut eforturi pentru creşterea credibilităţii şi încrederii în poporul român.