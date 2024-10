Burduja, despre prețul gazelor la iarnă: România produce suficient pentru consum

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marți că România produce suficiente gaze naturale pentru a acoperi consumul chiar și în zilele de iarnă și că depozitele de gaze sunt deja pline.

„România are în vigoare o schemă de compensare-plafonare a facturilor până la 1 aprilie. Asta înseamnă că prețul inclusiv la gaze este plafonat la consumatorul final. În ceea ce privește stocurile de gaze, noi suntem în supraplin, adică am depășit 100%, suntem la 103,27%. Practic avem înmagazinat în acest moment 3,280 de miliarde de normal metri cubi, cu 77 de milioane normal metri cubi mai mult decât anul trecut când oricum noi am stat foarte bine. Deși pe timpul sezonului rece producția zilnică scade, cu ceea ce avem înmagazinat și putem să extragem, acoperim cu brio consumul”, a declarat la Digi24 Sebastian Burduja.

„La 21, 22 octombrie, producția în sine, fără a extrage gaz din depozite, acoperă consumul, deci ne așteptăm să putem trece iarna doar cu gaz românesc, cu excepții punctuale atunci când anumite companii decid să importe când gazul din import este mai ieftin decât cel extras din depozite”, a spus ministrul Energiei.

România nu importă gaz rusesc

Sebastian Burduja a precizat că România nu este dependentă de gazul rusesc și a explicat în ce condiții se importă gazul și de unde vine acesta. „România nu importă nicio moleculă de gaz rusesc și așa ar trebui să se comporte toate statele europene, asta le-am și transmis la Consiliul Energiei de la Luxemburg, sigur, avem și vecini care spun că n-au de ales și trebuie să importe în continuare din Rusia. În general, noi importăm pe relația cu Bulgaria, deci este gaz care vine din Turcia pe magistralele mari, inclusiv gaz din Azerbaidjan, oricum odată ajuns în Turcia el este considerat gaz turcesc”, a mai spus ministrul Energiei.