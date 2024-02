Bugete record pentru programele Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Plus și Clasic și Rabla pentru sobe

Guvernul a aprobat miercuri seara bugetele pentru Programele Rabla și Casa Verde Fotovoltaice, ambele fiind majorate la sume record, dat fiind interesul românilor pentru aceste finanțări.

Casa Verde Fotovoltaice are alocat un buget record de 2 miliarde de lei pentru acest an, bugetul programului Rabla Plus fiind majorat la 1 miliard de lei.

„Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program, astfel că pentru înscrierile pe care le vom organiza în anul 2024, am alocat un buget record în valoare de 2 miliarde de lei. De asemenea, dispunem pentru anul 2024 de un buget de 250 de milioane de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare ce vizează înscrierea unităților de cult, a instituțiilor publice și entităților juridice non-profit din domeniul asistenței sociale care doresc instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru clădirile în care își desfășoară activitatea”, se arată în informarea AFM.

În ce privește programele Rabla, Guvernul și AFM au informat că a fost majorat bugetul datorită interesului crescut pentru mașinile electrice.

„Totodată, pentru autovehicule electrice există o cerere impresionantă care este în continuă creștere, astfel că bugetul total al Programului Rabla Plus va fi majorat, în anul 2024 fiind alocat un buget de 1 miliard de lei pentru înscrierile persoanelor fizice și juridice, iar pentru înscrierile în cadrul Programului Rabla Clasic vor fi alocate 300 de milioane de lei”, se arată în document.

Guvernul a aprobat și bugetul Rabla pentru sobe, program lansat în premieră în acest an.

„Programul Rabla pentru sobe prin care se acordă sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor, pentru localitățile din zona montană, va fi lansat pentru prima dată în anul 2024, cu un buget de 500 de milioane de lei”, se arată în document

”Am depus toate eforturile pentru ca bugetul AFM să fie aprobat cât mai devreme, astfel încât să putem demara în cel mai scurt timp sesiunile de înscriere pe care le avem prevăzute pentru anul acesta. Precizez că am alocat bugete record pentru cele mai importante programe de finanțare, programe ce sunt foarte așteptate de către solicitanții din întreaga țară. Totodată, foarte important este că acum vom putea publica lista cu toți beneficiarii Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 care au fost declarați eligibili de către instalatori”, a declarat președintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu.