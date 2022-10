Boloș: Reforma pensiilor este un prim examen pe care Guvernul României îl va avea de trecut

Reforma pensiilor este un prim examen pe care Guvernul României îl va avea de trecut, pentru că aînseamnă cheltuieli din bugetul public de peste 100 de miliarde de lei, a spus ministrul Investiţiilor.

"Dacă ceva este de negociat în PNRR, sigur acel domeniu nu este legat de reforme. Deci, reformele sunt o condiţie obligatorie. Nu este o sarcină uşoară şi timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru implementarea reformelor, uneori am vrea să fie o perioadă de timp mult mai mare. Reformele aş putea să le grupez în două categorii. O prima categorie e cea a reformelor mari legate de sistemul de pensii, de fiscalitate, chiar de guvernanţă corporativă. Cam nu se vorbeşte despre această reformă, însă acolo avem o imensă resursă şi o avere de gestionat, cea care priveşte companiile de stat. Apoi avem reformele care, în general, sunt cu referire la mecanismele instituţionale şi prin care se urmăreşte ca statul să fie mai modern, mai suplu, mai transparent, mai facil (...) Toată lumea cunoaşte reforma pensiilor, este subiect fierbinte, în orice discuţie. Colegii mei din Guvern cunosc la fel de bine cât de multe discuţii se poartă pe această reformă a pensiilor şi este un prim examen pe care Guvernul României îl va avea de trecut. Pentru că sunt două reforme, a pensiilor speciale şi a pensiilor, care au o componentă de cheltuială în bugetul public însemnată, de peste 100 de miliarde de lei. Sunt banii care sunt gestionaţi în sistemul public de pensii, indiferent de componentele la care ne referim", a spus ministrul Marcel Boloş. Reforma pensiilor la care face referire ministrul cuprinde și o posibilă recalculare a unor pensii speciale, recomandare făcută luni de Banca Mondială.

Nu oricine poate „negocia dur”

Acesta a menţionat, totodată, că echipele care se ocupă de negocierile pentru PNRR trebuie să aibă şi un nivel de performanţă profesională şi de pregătire corespunzător interlocutorului, în caz contrar "reţeta eşecului este pusă pe masă".

"Într-adevăr, de-a lungul timpului am fost criticaţi în ceea ce priveşte capacitatea de implementare. Noi, până acum, ne-am raportat la capacitatea de implementare, în termen de dus la bun sfârşit a proiectelor de infrastructură, dar iată că de acum trebuie să fim şi mai puternici, pentru că avem încă ceva în plus: aceste reforme care au ca şi finalitate modernizarea statului român, dar şi reformele de profunzime, care nu sunt dintre cele mai simple. Zi de zi, de când am preluat mandatul, şi colegii pot să vă confirme, depunem aceleaşi eforturi pentru ca structurile care se ocupă de implementarea PNRR-ului să fie cât mai performante. Îi spuneam domnului prim-ministru că atunci când trebuie să negociem cu Comisia Europeană, nu oricine este în stare să poarte o negociere dură pentru ceea ce înseamnă, să zicem, reforma pensiilor... De aceea, echipele noastre trebuie să aibă şi un nivel de performanţă profesională şi de pregătire corespunzător interlocutorului. Altminteri, este ca şi atunci când eşti pe post de pradă şi te simte, te miroase, că poate să te încolţească şi, sigur, reţeta eşecului este pusă pe masă. Din acest punct de vedere trebuie să fim foarte atenţi pentru ceea ce înseamnă şi partea de negociere cu Comisia Europeană şi discuţiile pe le avem de purtat, dar şi apoi partea de implementare a proiectelor", a subliniat ministrul de resort.

PwC România organizează, marţi conferinţa cu tema "PNRR - Investiţii pentru economia viitorului".