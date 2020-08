Topul creditelor online: de la cele mai ieftine la cele mai scumpe. De ce IFN-uri trebuie să te fereşti şi care dau bani cu buletinul

Mai mult decât atât, cantitatea de acte, timpul necesar pentru obţinere şi nevoia de garanţii sunt semnificativ mai mici la accesarea unui credit prin intermediul unui IFN decât prin intermediul băncilor. Totuşi, înainte de a accesa un astfel de împrumut, este recomandat să analizăm îndeaproape ofertele disponibile. Studiul realizat de echipa Volt ia în calcul 13 IFN-uri care oferă credite online şi le compară prin prisma ratei dobânzii, a sistemului de aplicare şi a altor criterii importante care trebuie avute în vedere la solicitarea unui credit.

Studiul a ţinut cont de 3 criterii: IFN-ul trebuie să permită aplicare 100% online, fără garanţii şi să ofere posibilitatea de a obţine banii rapid, în maxim 1-2 zile lucrătoare.

Ofertele instituţiilor financiare nebancare au fost comparate pe baza a 4 criterii: costuri, numărul de documente necesare, programul echipei de suport, modul şi viteza prin care solicitantul intră în posesia banilor.

Ce IFN-uri oferă cele mai avantajoase credite

Pentru a putea compara costurile, am simulat o situaţie în care obţinem un credit în valoare de 2.000 RON, pe o perioadă de 3 luni, credit pe care l-am returna apoi în cel puţin 3 rate. Şi asta pentru că termenele de achitare la IFN-urile examinate pot varia, unele credite necesitând plata per săptămână, iar altele plata per lună.

Pe lângă dobânda propriu-zisă, IFN-urile pot percepe şi alte comisioane, cum ar fi cel de analiză dosar sau de administrare. Pentru a determina costul total, au fost luate în calcul toate comisioanele percepute, iar pentru uşurinţa înţelegerii datelor, cifrele au fost rotunjite la numere întregi. Detalii despre procedura de calcul se găsesc aici.

Tabel: Costul total în RON pentru un credit în valoare de 2000 RON pe 3 luni.

Aşadar, IFN-urile care oferă cele mai ieftine credite sunt:

1. Ocean Credit - 239 de RON

2. Provident - 334 RON

3. Ferratum - 748 RON

Trebuie menţionat aici că Viva Credit, Credit Prime, Mobilo, CreditFix şi Hora Credit oferă dobândă zero pentru primul credit. Fiind vorba, însă, de dobândă zero doar în prima lună a împrumutului, acestea nu pot fi incluse în studiu, unde analizăm creditele pe o durată de 3 luni, din cauza formulei anuităţii (menţionate în exemplul de calcul). Practic, doar în cazul în care rambursarea are loc în decursul celor 30 de zile, clientul nu va plăti nimic în plus.

Documentele cerute - e posibil să obţii un credit doar cu buletinul

În ceea ce priveşte actele necesare la aplicarea pentru un împrumut rapid, IFN-urile analizate se împart în două categorii:

1. Instituţii care acordă credite cu buletinul: iCredit, Ocean Credit;

2. Instituţii care cer atât buletinul, cât şi o dovadă a veniturilor stabile (extras de cont, talon de pensie, fluturaş de salariu, etc.): CreditFix, Credit Prime, Credius, Ferratum, Hora Credit, Mobilo Credit, Mozipo Group, Provident, Smile Credit, Viaconto, Viva Credit.

Aşadar, iCredit şi Ocean Credit oferă credite doar cu buletinul, în timp ce restul instituţiilor cer în plus documente precum: extrasul de cont, talonul de pensie sau fluturaşul de salariu. Aplicantul trebuie să ia însă în calcul faptul că, în toate situaţiile, creditul îi va fi acordat în baza salariului real.

Cum se obţin banii

Există două metode principale de livrare a banilor către clienţi: către un cont IBAN sau direct pe card. Mai există, de asemenea, şi metoda clasică, în cash – prin ridicare de la bancă sau livrare acasă prin curier.

1. Companii care transferă banii direct pe card: Credit Prime, Mobilo Credit, Ocean Credit, Viva Credit;

Companii care transferă banii către un cont IBAN: CreditFix, Credit Prime, Credius, Ferratum, Hora Credit, Mobilo Credit, Mozipo Group, Provident, Smile Credit, Viaconto, Viva Credit;

3. Companii care oferă banii cash prin curier sau prin sucursalele băncilor partenere: Credit Prime, iCredit, Credius, Ferratum, Mobilo Credit, Provident.

Care este regimul de funcţionare al echipei de suport

Programul de funcţionare al echipei de suport este deosebit de important în cazul persoanelor care întâmpină dificultăţi pe parcursul completării cererii de credit şi au nevoie să îşi rezolve problema cât mai rapid. Din această perspectivă, IFN-urile au fost împărţite în 2 categorii:

1. IFN-uri care lucrează şi seara şi în weekend: Viva Credit, Provident, Ferratum, Hora Credit, Credit Prime, CreditFix.

2. IFN-uri care au program de lucru normal: Credius, iCredit, Mobilo Credit, Mozipo Group, Smile Credit, Ocean Credit, Viaconto

De regulă, aplicarea pentru un împrumut are loc în timpul liber, adică seara sau în weekend. Privite din această perspectivă, Provident, Viva Credit, Ferratum, CreditFix, Hora Credit şi Credit Prime au un program mai flexibil, care le permite să proceseze cererile de împrumut rapid.

Cât de repede are loc transferul de bani

Pe baza datelor oferite de IFN-uri, studiul analizează şi durata procesului, de la aplicare şi până la primirea banilor, în condiţiile parcurgerii cu succes a aplicării şi a semnării contractului. Majoritatea IFN-urilor oferă posibilitatea semnării electronice a contractului, cu două excepţii. Provident permite doar semnarea fizică a acestuia prin intermediul unui serviciu de curierat, în vreme ce Credius necesită semnarea contractului la unul dintre birourile companiei.

1. IFN-uri care trimit bani la orice oră: Ocean Credit

2. IFN-uri care trimit bani în decursul unei zile lucrătoare: Viva Credit, Viaconto, Smile Credit, Mozipo Group, Mobilo Credit, Hora Credit, Ferratum, CreditFix, Credit Prime

3. IFN-uri care trimit bani în decursul a două zile lucrătoare: Provident, Credius, iCredit.

Aşadar, majoritatea IFN-urilor livrează bani în termene similare, cu excepţia Ocean Credit, care poate furniza împrumuturi instant, indiferent de zi sau de oră, datorită sistemului automatizat de acordare a creditelor. E important de precizat faptul că, deşi multe IFN-uri declară că sunt operaţionale 24/7, în realitate acest lucru înseamnă doar că utilizatorul poate completa formularul de aplicare pentru un credit IFN online în orice moment. Din acest motiv a fost analizată durata reală a procesului de creditare, din momentul aplicării şi până în momentul primirii banilor.

În urma studiului efectuate, 3 IFN-uri au obţinut în mod constant scoruri mari la toate categoriile analizate:

Ocean Credit

Avantaje: Cea mai bună dobândă, proces automatizat de transfer instant al banilor şi virament direct pe card

Dezavantaje: Suport tehnic indisponibil seara şi în weekend

Provident

Avantaje: Dobândă rentabilă, suport tehnic disponibil seara şi în weekend

Dezavantaje: Necesitatea semnării contractului prin curier, care întârzie transferul banilor

Ferratum

Avantaje: Dobândă moderată, suport tehnic disponibil seara şi în weekend, banii pot fi transferati către contul IBAN şi numerar la sucursalele băncilor partenere

Dezavantaje: Este necesară dovada veniturilor, banii nu pot fi transferaţi în afara orelor de lucru ale companiei

Aşadar, există diferenţe semnificative atât între ofertele de credite ale celor 13 IFN-uri analizate, cât şi în ceea ce priveşte documentele necesare, durata procesului de aplicare şi modul de livrare al banilor. Tocmai de aceea, este important ca solicitantul să parcurgă atent toţi termenii de acordare a unui credit înainte de a-l accepta. Cu atât mai mult cu cât unele IFN-uri tind să-şi ascundă condiţiile de creditare mai puţin favorabile, astfel încât poate fi dificil să-ţi dai seama exact la ce să te aştepţi atunci când aplici pentru creditele lor. Analiza realizată are scopul de ajuta utilizatorii să descopere şi să înţeleagă aceste condiţii, astfel încât să ia cele mai bune decizii pentru sănătatea lor financiară.

Informaţiile prezentate în acest studiu au fost colectate de pe site-urile companiilor prezentate, precum şi din alte surse oficiale. Dacă reprezinţi una dintre companiile menţionate aici şi ai sesizat o inacurateţe în prezentarea datelor, te rugăm să ne contactezi la suport@volt.ro.