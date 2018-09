Toate ONG-urile vor putea primi 3,5% din impozitul pe venit datorat statului de contribuabili

În prezent, doar ONG-urile care furnizează servicii sociale pot primi 3,5% din impozitul pe venit, iar restul doar 2%.

Teodorovici susţine că a luat această decizie după ce a avut o discuţie „cu două doamne” care se ocupă de o clinică pentru copiii pe zona de oncologie. Această clinică nu este autorizată de Ministerul Muncii, dar Teodorvici a spus că face „lucruri foarte bune pentru români”.

„Am avut o discuţie cu două doamne, care se ocupă de o clinică de copii pe zona de oncologie. Nu sunt autorizaţi conform legii (înregistraţi ca furnizori de servicii sociale, n.r.), dar fac lucruri bune. Logic este să poată şi aceste ONG-uri să aibă dreptul de a primi acest transfer la 3,5%, nu la 2%, pentru a suplini scăderea de impozit (pe venit, n.r.) de la 15% la 10% Este una dintre propunerile pe care Ministerul Finanţelor le susţine. Sunt multe alte propuneri, venite din mediul economic, dar sunt măsuri pe care piaţa clar le va accepta”, a declarat luni ministrul Finanţelor, într-o conferinţă de presă.

Concret, criteriu care impunea ca doar furnizorilor de servicii sociale să li se vireze cota de 2% din impozitul pe venit ar putea fi eliminat, de anul viitor. „Nu cred că acel criteriu îşi mai are rostul, dacă noi spunem că extindem de la 2% la 3,5% cum era înainte. Noi am fost de bună credinţă, dar, la discuţia pe care am avut-o, la nivel de Guvern (în momentul în care a fost impus acel criteriu, n.r.), ONG-urile prezente n-au spus că sunt şi alţi colegi din ONG-uri care fac astfel de lucruri nefiind acreditaţi. Şi aceasta a fost ideea pe care s-a mers”, a detaliat Teodorovici.

Cu toate acestea, vor exista anumite reguli, respectiv înscrierea ONG-urilor într-un registru. „Cu alte cuvinte, vor fi nişte condiţii pe baza cărora, după aceea, pe baza înregistrării în registru, se vor primi aceste transferuri, de 3,5%. Aşa cum cere un sponsor unui ONG să prezinte rapoarte cu felul în care acei bani din sponsorizare au fost cheltuiţi şi statul român, printr-un raport al Curţii de Conturi, este obligat să facă acelaşi lucru. (...) Va fi mult mai simplu şi pentru ONG-uri, vor avea mai repede transferul de bani făcut, nu cum era în anii trecuţi, când dura luni de zile”, a explicat Teodorovici.