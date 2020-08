Salariile bugetarilor s-au dublat în ultimii cinci ani. Şi vor mai creşte

Potrivit publicaţiei , de la circa 52 miliarde de lei în anul 2015, s-a ajuns anul trecut la depăşirea semnificativă a pragului de 100 de miliarde de lei.

Totodată, ponderea în PIB a sumelor destinate angajaţilor statului a urcat de la 7,3% la 9,8%.

Avansul de la an la an s-a amplificat de la circa 5 miliarde de lei în plus acordaţi în 2016 faţă de 2015, la peste 12 miliarde de lei în 2017 şi câte 16 miliarde de lei suplimentar în 2018 şi 2019.

Ceea ce a condus la o creştere peste posibilităţile rezultate din avansul, altminteri robust al PIB, pe fondul unor venituri bugetare afectate de măsuri luate în contrasens, de relaxare fiscală (scăderea TVA, scăderea cotei de impozit pe venit etc.).

Execuţia bugetară pe prima jumătate a anului 2020 arată o temperare a ritmului de creştere al cheltuielilor cu personalul bugetar, cu o majorare de la circa 51 miliarde lei în S1 2019 până la 53,3 miliarde de de lei în S1 2020 (+4,5%), ceea ce ar putea însemna evitarea la limită a trecerii pragului critic de 10% din PIB.

Legea153/2017 prevede creşteri anuale în patru etape egale pentru atingerea unor salarii majorate ale bugetarilor ( în sănătate s-a mers pe acordarea integral din 2018), aşa cum au fost ele stabilite pentru anul 2022.