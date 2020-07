Românii au lucrat până pe 19 iunie doar pentru a-şi plăti taxele

19 iunie este aşadar ziua libertăţii fiscale pentru un român. Institutul Molinari calculează numărul de zile pe care trebuie să le muncească un angajat român cu un salariu mediu pentru a-şi plăti dările către stat, cu scopul de a calcula povara fiscală. Ziua din an în care acesta va termina de plătit taxele a primit numele „ziua libertăţii fiscale“.

Numai pentru a plăti taxele către stat aferente unui an, care cumulează 46,32% din venituri, românii lucrează până în data de 19 iunie a acelui an. Abia după această dată ei lucrează pentru ei înşişi şi scapă de povara taxelor datorate statului. În ultimii trei ani, ziua libertăţii fiscale pentru un român a rămas constantă, la 19 iunie.

Această dată ne situează pe locul 17 în UE în clasamentul libertăţii fiscale, ţinând cont că cel mai rapid îşi plătesc taxele către stat locuitorii din Cipru şi Malta, pe 13 şi 19 aprilie, urmate de Marea Britanie, Irlanda, Bulgaria, Estonia şi Danemarca, pe 8, 17, 24, 28 şi 30 mai. Cel mai greu îşi plătesc taxele către stat locuitorii din Belgia, Austria şi Franţa, pe 16, 18 şi respectiv 19 iulie.

Topul salariilor şi al taxării

Salariile brute medii din Uniunea Europeană variază considerabil, de la sub 10.000 de euro pe an la aproape 70.000 de euro pe an. Însă şi taxarea (impozit pe venit şi TVA) ajunge de la sub 30% la aproape 55%.

De exemplu, un locuitor din Luxemburg are cel mai mare salariu din UE, de 68.510 euro, în timp ce este taxat cu doar 42,14%, ceea ce îi lasă una din cea mai mare putere de cumpărare reală din UE, în sumă absolută, de 39.641 euro.

Un român încasează al treilea cel mai mic salariu anual din UE, de 11.526 euro şi este taxat cu 46,32% din acest venit, ceea ce îi lasă al treilea cel mai mic venit disponibil, în sumă absolută, de 6.187 euro.

Cel mai slab din UE stau bulgarii, care încasează anual 8.389 euro, sunt taxaţi cu 39,35% şi rămân cu 5.089 euro.