Raiffeisen Bank a lansat noi aplicaţii de mobile şi internet banking. Cum pot fi accesate şi utilizate VIDEO

Noile aplicaţii înseamnă pentru Raiffeisen Bank încă un pas decisiv făcut spre servicii bancare complet digitalizate, intuitive, sigure şi uşor de folosit. Utilizarea aplicaţiilor nu are costuri pentru clienţii care au optat pentru pacheţele de cont curent ZERO Tot şi ZERO Simplu. De asemenea, toate plăţile şi încasările în lei au 0 comision, pentru conturile deschise la băncile de pe teritoriul României.

“Cu un uriaş efort de echipă, într-un proces care a implicat toate departamentele băncii în diferite etape ale dezvoltării, lansăm noile aplicaţii de mobile şi internet banking. Acestea sunt bază ecosistemului digital pe care îl construim, în aşa fel încât experienţă clienţilor la interacţiunea cu bancă să fie una plăcută şi simpla”, a spus Steven van Groningen, CEO & preşedinte Raiffeisen Bank.

Noul Smart Mobile, aplicaţia nativă de mobile banking a Raiffeisen Bank, poate fi descărcată din AppStore şi Google Play şi oferă noi opţiuni şi funcţionalităţi:

-logare şi autorizare de plăţi 100% online, în siguranţă, prin SmartToken, care generează coduri unice pentru fiecare operaţiune sau prin metode biometrice (amprenta sau Face ID). Odată cu instalarea şi utilizarea aplicaţiei Raiffeisen Smart Token, clienţii nu vor mai avea nevoie de cârd reader.

-verificarea rapidă a şoldului cu ajutorul widget-ului Smart Mobile, fără a mai fi necesară logarea, iar posesorii de Apple Watch îşi pot activă widget-ul direct pe ceas;

-blocarea unui card, solicitarea unui card nou sau reemiterea cardului;

-pentru cardurile de credit, vizualizarea planului detaliat de rate;

-căutarea rapidă a unei plăţi anterioare;

-efectuarea rapidă a unei plăţi repetitive prin funcţia “repay”;

-afişarea automată a facturilor viitoare (opţiunea devine disponibilă la prima plată făcută de client).

Detalii despre modul în care funcţionează aplicaţia pot fi găsite în următorul video.

Clienţii noi pot descărcă aplicaţia şi se pot înrola urmând paşii din următorul video.

Raiffeisen Smart Token permite logarea 100% online în aplicaţiile de mobile şi internet banking, dar şi autorizarea plăţilor în deplină siguranţă, indiferent de valoare. Odată cu instalarea şi utilizarea aplicaţiei Smart Token, clienţii nu vor mai avea nevoie de cârd reader.

Noul Raiffeisen Online este aplicaţia de internet banking unde clienţii Raiffeisen Bank pot face plăţi sau efectuă operaţiuni, direct de pe desktop, experienţă fiind similară celei de pe mobil, cu excepţia funcţiilor specifice smartphone-urilor (autorizare şi logare biometrice, widget sau scanarea facturilor).

Raiffeisen Bank a intensificat, în ultimii ani, procesul de simplificare şi transformare digitală. A investit în noi tehnologii, pentru a pune bazele unei infrastructuri IT sigură şi flexibilă pe care să poată dezvoltă soluţii de banking pentru viitor. Bancă are peste 650.000 clienţi digitali care folosesc aplicaţiile Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online, 80% dintre aceştia sunt pe mobil, în timp ce 20% accesează serviciile online de pe desktop.

De peste 20 de ani, Raiffeisen Bank România oferă o gamă completă de produse şi servicii bancare pentru 2 milioane de clienţi persoane fizice, 92.000 de IMM-uri şi 5.700 de companii mari şi medii. Bancă are aproape 5000 de angajaţi, peste 400 de agenţii în toată ţara, aproximativ 900 de ATM-uri, 250 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de 20.000 de POS-uri.

