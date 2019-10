Petre Daea a deschis cu mare pompă un mic aprozar FOTO

GALERIE FOTO

Ministrul Agriculturii Petre Daea a inaugurat luni primul magazin de tip „aprozar“ din Bucureşti şi al doilea din ţară, după „Brânzăria“ din Sibiu. Deşi este mai mic decât un Mega Image de la colţul blocului, autorităţile se laudă că românii vor găsi aici numai produse româneşti, direct de la producător.

Câteva zeci de persoane au participat luni după-amiază la deschiderea magazinului, în frunte cu Petre Daea, care a fost condus prin incintă de preşedintele Casei de Comerţ „Unirea“, Adrian Izvoranu. Deşi a fost iniţiativa sa, Daea nu a contenit cu cuvintele de laudă pentru implementare, de la „bravo“ şi „excepţional“ la „formidabil“.

„Sunt alături de oamenii care au muncit pentru binele ţării. Am deschis al doilea magazin al Casei de Comerţ «Unirea», reţea comercială care s-a concretizat. L-am deschis lângă Universitatea din Bucureşti, lângă studenţi, să mănânce produse româneşti. Este important să comercializăm ceea ce produc fermierii”, a declarat ministrul..

Preţuri

Casa Unirea a fost amplasată în buricul Capitalei, la Universitate, pe strada Biserica Enei, iar pe rafturi se regăsesc zeci de produse direct de la producători români, majoritatea la preţuri similare cu cele din pieţe şi supermarketuri.

De exemplu, românii pot cumpăra roşii de Vădăstriţa cu 5,49 lei kilogramul, castraveţi cu 3,99 lei, ceapă galbenă cu 2,49 lei, în timp ce cei mai ieftini ardei costă 4,99 lei. În ceea ce priveşte fructele, un kilogram de mere golden costă în magazinul statului 3,99 lei, în timp ce strugurii albi ajung la 5,99 lei.

La aprozar, există şi o mare varietate de brânzeturi, ale căror preţuri variază de la 11 lei pentru un kilogram de Urdă de Ibăneşti sau 14 lei kilogramul de brânză proaspătă de vacă până la 35,5 lei un kilogram de caşcaval.

La raionul de carne, preţurile sunt mai piperate. De exemplu, unul dintre cele mai ieftine produse este slănina usturoiată, care costă 23,6 lei kilogramul, alături de ciolanul afumat, la 28,5 lei kilogramul. Preţurile la cârnaţi variază între 44 şi 52 lei, în timp ce un borcan de carne afumată la garniţă de 700 de grame costă aproape 50 de lei.

Pe lângă acestea, pe rafturile aprozarului mai sunt scoase la vânzare multe alte produse româneşti, precum: pâine, apă, lactate, miere, gem şi dulceaţă, zacuscă, peşte din Dunăre şi din Marea Neagră, vin, ţuică, sarmale şi mămăligă.

Românii apreciază ideea

Primii clienţi ai aprozarului din Bucureşti au apreciat iniţiativa Ministerului Agriculturii şi spun că este nevoie de mai multe astfel de magazine.

„Căutam prin pieţele volante de sâmbăta şi duminica mici producători, unde să mai găseşti un produs românesc. Acum ai magazinul, e foarte bine, te duci oricând”, spune Denisa, unul dintre primii cumpărători din aprozar. Ea crede că iniţiativa are viitor, pentru că, dacă românii nu sunt interesaţi, vin străinii şi cumpără.

„E foarte bună iniţiativa. Într-adevăr sunt produse bune, se vede că sunt direct de la producător. Preţurile sunt convenabile. Şi locaţia e convenabilă. Am luat şi şuncă, am gustat şi are un preţ bun. Am luat ciolan de porc, care este ca la mama acasă. Şi brânză de oaie, foarte gustoasă”, spune şi Elena, unul dintre clienţi.

Şi Petre Daea a cumpărat mai multe produse din noul magazin. Ministrul s-a lovit de câteva dificultăţi, atunci când a vrut să plătească, deoarece anumite produse nu erau trecute în sistem, aşa că a trebuit să renunţe la ele. De asemenea, nici plata cu cardul nu a fost disponibilă.

Am întrebat şi un vânzător dintr-o piaţă din Capitală ce părere are despre iniţiativă. „Foarte bine!”, ne-a spus el, însă recunoaşte că nu şi-ar muta marfa într-un astfel de magazin, dacă i s-ar propune.

„Alături de producători“

Ministerul Agriculturii susţine că aceste magazine sunt deschise pentru ca producătorii români să aibă o piaţă de desfacere şi pentru ca românii să aibă un loc din care să poată cumpăra cu încredere produse româneşti. Adrian Izvoranu, preşedintele Casei de Comerţ „Unirea“, a transmis că în magazine se găsesc produse de la patru cooperative agricole şi peste zece producători individuali din toată ţara.

Şi producătorii ale căror produse se regăsesc pe rafturi se arată încântaţi. „Nu vreau să mai merg pe mâna samsarilor, vreau să vindem noi, să fim noi prima mână, producătorii”, spune un reprezentant al unei cooperative din Olt, care vinde legume în noul aprozar. El susţine că vinde doar 50% din producţie către Casa Unirea, iar restul către supermarketuri.

Acesta este unul din ultimele proiecte pe care Petre Daea le-a mai putut implementa, înainte ca Guvernul Dăncilă, demis prin moţiune de cenzură, să fie înlocuit. Până acum au fost deschise doar două magazine: „Brânzărie“, în Piaţa Cibin din Sibiu, şi Casa Unirea din Bucureşti.