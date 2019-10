Numărul de săraci din România s-a înjumătăţit, dar numărul de milionari în dolari s-a dublat

Numărul românilor cu o avuţie sub 10.000 de dolari a scăzut la mai puţin de jumătate, respectiv 4,6 milioane de persoane, în 2019, faţă de 9,6 milioane de persoane, anul trecut, conform raportului Global Wealth 2019.

Majoritatea acestora s-au mutat în pragul următor, cu o avuţie cuprinsă între 10.000 de dolari şi 100.000 de dolari. Categoria aceasta cuprinde acum 9,75 milioane de români, spre comparaţie cu numai 5,5 milioane de persoane anul trecut.

În categoria avuţie cuprinsă între 100.000 şi un milion de dolari se regăsesc acum 1,1 milioane de români, faţă de 385.000 de persoane, anul trecut.

În schimb, şi numărul românilor milionari în dolari s-a dublat, de la 16.000 de persoane în 2018 la 32.000 de persoane în 2019. Dintre aceştia, 29.116 au o avuţie cuprinsă între 1 şi 5 milioane de dolari, 1.708 au între 5 şi 10 milioane de dolari, 808 între 10 şi 50 milioane de dolari, iar 47 între 50 şi 100 milioane de dolari.

Un număr de 22 de români au o avere estimată între 100 şi 500 milioane de dolari, iar 2 români au averi de peste 500 milioane de dolari fiecare, cu unul mai puţin faţă de anul trecut.

Raportul mai arată că avuţia netă a românilor a urcat la 668 miliarde de dolari la mijlocul acestui an, de la 667 miliarde de dolari în iunie 2018. În medie, averea netă per adult a crescut de la 42.780 de dolari la 43.073 de dolari, cea mai mare parte a averii fiind reprezentată de active non-financiare. Produsul intern brut per adult este estimat la 15.596 de dolari, faţă de 14.646 de dolari în 2018.