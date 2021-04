Cristian Ghinea: CE crede că avem o alocare prea mare pentru autostrăzi. PNRR nu a fost respins

Ministrul susţine că în privinţa banilor din PNRR pentru construcţia de autostrăzi, Comisia consideră că alocarea este „foarte mare”, însă negocierile continuă. Precizările au fost făcute după ce vicepremierul Dan Barna a anunţat că parte de irigaţii din PNRR a fost respinsă de Comisie, iar preşedintele a anunţat că va avea o discuţie luni cu toţi cei implicaţi în PNRR.

„Comisia Europeană a avut observaţii. Luăm acele componente care au fost propuse public şi trebuie dezvoltate în componente tehnice. Fiecare componentă are zeci de pagini. Am trimis la Bruxelles cam 1.000 de pagini peste care Comisia se uită. După observaţiile lor, aducem modificări, negociem. Toate ţările fac aşa fiind un mecanism nou şi e un proces de negociere. Nu vreau să dau detalii, dar vă asigur că se munceşte intens. Este un fake news care circulă că Comisia ar fi respins PNRR. PNRR nu a fost respins. Comisia Europeană are 2 luni de evaluare şi abia atunci va vorbi despre modificări, despre, Doamne fereşte, respingere”, a declarat Cristian Ghinea la Digi24