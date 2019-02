Şerban Nicolae a spus cât „pierde” România pentru că ţine rezerva de aur în Anglia

„Din 2004-2005, rezerva de aur de la Banca Angliei nu numai că nu producea venituri, dar producea pierderi, pentru că sunt nişte costuri de depozitare. Produce costuri de depozitare, din ce am eu ca date, cam 300.000 de euro pe an ne costă pe noi să ne ţinem aurul în Anglia. Şi atunci, primul şi cel mai simplu argument ar fi că nu ne mai costă. Deţinând banii la noi în „saltea”, nu ne mai costă. Pe de altă parte, e şi un semnal de stabilitate. România nu mai e o ţară nesigură. Nu mai e o ţară în care ar putea să apară tensiuni şi conflicte. România are o creştere economică constantă deja de câţiva ani, stabilă, inflaţia este ţinută sub control, moneda naţională este predictibilă şi stabilă, ceea ce justifică să luăm şi noi o asemnea măsură pe care au luat-o şi alte state, probabil din aceleaşi considerente. (...) Germania şi Austria şi-au repatriat cea mai mare parte de rezerve de aur la cererea Curţilor de Audit şi Conturi. Din câte înţeleg, în România nimeni nu auditează rezerva de aur a BNR din străinătate, deci nici măcar Curtea de Conturi, ceea ce este profund nefiresc”, a afirmat Şerban Nicolae, joi, pentru Mediafax