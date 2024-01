Bani pentru repartitoare. Cum pot fi obținuți și cheltuiți cei 750 de lei

În România, aproximativ un milion de locuințe încă sunt conectate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, iar jumătate dintre acestea se găsesc în cele șase sectoare ale capitalei.

În București, 275.000 de apartamente nu au încă instalate astfel de sisteme, potrivit datelor oficiale.

Guvernul a reglementat posibilitatea ca, din data de 15 aprilie, potrivit Legii 428/2023, persoanele vulnerabile să beneficieze de sprijin financiar în valoare de 750 de lei per gospodărie, pentru achiziționarea și instalarea de repartitoare. Ajutorul se acordă familiilor cu venituri individuale sub 2.000 de lei, sub forma unui card de energie, distribuit de Poșta Română. Acesta permite posesorului să beneficieze de sprijin pentru costurile cu energia și să compenseze achiziția și montarea sistemelor de repartizare a costurilor cu energia termică. Plățile pot fi făcute online, prin mandat poștal sau la agentul poștal.

Se încadrează în categoria persoanelor și familiilor vulnerabile acelea cu un venit lunar sub 2.000 de lei pe membru de familie, alături de îndeplinirea condițiilor legate de vârstă și capacitate de muncă, dar și persoanele care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală și/sau dizabilitate. Pragul de vârstă relevant pentru această evaluare este stabilit la 60 de ani, astfel încât toate criteriile de vulnerabilitate sunt îndeplinite pentru a identifica o persoană sau o familie în situație de risc de sărăcie și a le oferi sprijin financiar din fonduri publice.

Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile este în valoare nominală de maxim 750 lei, este acordat pe locuinţă/gospodărie vulnerabilă, numai după montarea de către o societate prestatoare de servicii energetice agreată, a sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică (cum ar fi repartitoare, robineţi de reglare a consumului de energie termică) și pe baza procesului verbal de montare şi a facturii şi poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2024.

Bugetul măsurii pentru acordarea sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică acordată prin intermediul cardurilor de energie ar urma să fie de 375 milioane lei, susținut din Fondul pentru Modernizare.

Modalități de plată a repartitoarelor termice cu cardul de energie

Potrivit OUG 166/2022 există trei modalități de plată a repartitoarelor cu cardul de energie:

Plata online, accesând platforma Poștei Române. Aici trebuie să introduci codul cardului de energie, CNP-ul beneficiarului și să încarci documentele necesare: cartea de identitate, cardul de energie și factura din partea firmei care a montat repartitoarele sau certificatul de validare a datoriei din partea asociației de proprietari sau locatari, în cazul în care achiziția și montajul s-a făcut prin aceasta.

Plata prin mandat poștal, la orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care vine la domiciliul tău. Aici trebuie să completezi plata către contul furnizorului de energie sau al asociației de proprietari/locatari și să primești dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății.