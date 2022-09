Asociație: Ultimele modificări aduse OUG 27 vor crește facturile la energie și gaze plătite de consumatorii casnici

Principalele modificări intens vehiculate sunt legate de „suprataxarea” profiturilor, fără a se preciza că aceasta Ordonanță crește prețul pentru consumatorii non casnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care există în prezent pentru ei.

„Proiectul de OUG de modificare a măsurilor aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, aprobate prin OUG nr. 27/2022, nu prezintă publicului larg efectele ei. Principalele modificări intens vehiculate sunt legate de „suprataxarea” profiturilor, fără a se preciza că aceasta Ordonanță crește prețul pentru consumatorii non casnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care există în prezent pentru ei”, consideră Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Astfel, conform Art. 1 alin 1. din propunerea de OUG ”Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul realizat la locul de consum în anul n-1, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii

b. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul realizat la locul de consum în anul n-1, pentru instituțiile publice;

In termen de xxx zile de la intrarea in vigoare a OUG fiecare minister care are în coordonare instituții/agenți economici de tipul celor mneționate/i la lit c) va publica, pe site-ul propriu, lista beneficiarilor schemei de sprijin prevăzuți la alin c), identificțti prin denumire, CUI și adresa. Listele cu beneficiarii vor fi stabilite de ministerele de resort pe județe. Lista beneficiarilor instituții publice este inclusă în anexa la prezentul act normativ. Dacă este cazul, listele vor fi actualizate lunar de către ministerele de resort.”

Potrivit acestuia, articolul sus-amintit spune că:

- toți consumatorii non casnici de energie electrică, care nu sunt IMM (majoritatea consumatorilor mari nu sunt IMM) vor achita prețul pieții, apreciem că vor plătii începând cu 1 septembrie 2022, dublu față de cât plătesc în prezent.

- IMM – urile vor achita pentru consumul de energie electrică, începând cu 1 septembrie 2022 cu cca 15% mai mult decât plătesc în prezent

- Instituțiile publice vor achita pentru consumul de energie electrică, începând cu 1 septembrie 2022 cu cca 15% mai mult decât plătesc în prezent

- cămine de bătrâni, creșe, grădinițe, școli, universități private, ONG-uri etc., apreciem că vor achita pentru consumul de energie electrică, începând cu 1 septembrie 2022 dublu față de cât plătesc în prezent.

Scăderea prețului gazelor și a energiei, trebuia să fie scopul soluțiilor propuse pe piața de energie, dar acțiunile sunt de creștere a prețului la consumatorii de energie non casnici și de aici creșterea prețului produselor și a serviciilor.

Proiectul pentru modificarea OUG 27 poate fi citit mai jos: