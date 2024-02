Aproximativ 78% dintre cuplurile românești consideră banii ca principalul motiv de ceartă

78% dintre români spun că banii reprezintă motivul de ceartă principal de ceartă în cuplu. În același timp, 53% consideră că educația financiară poate consolida o relație, arată datele studiului realizat de Unlock Markett Research la inițiativa BCR.

Deși 78% dintre cupluri consideră banii ca fiind un subiect delicat, 74% declară că totuși bun bani deoparte, iar peste jumătate dintre cuplurile din România folosesc cel puțin un produs bancar de economisire, cum ar fi conturile de economii și depozitele.

Astfel, 66% dintre cupluri susțin că principala lor prioritate în ceea ce privește păstrarea de economii este reprezentată păstrarea unui fond de economii. În același timp, 37% dintre cupluri păstrează banii într-un cont curent sau normal iar 19% preferă să păstreze banii cash, în casă sau într-un loc sigur.

În ceea ce privește gestionarea situațiilor financiare dificile, 65% dintre cupluri afirmă că s-au adaptat și au gestionat împreună schimbările financiare, evidențiind o abordare colaborativă în fața provocărilor. Cu toate acestea, 13% au recunoscut că aceste schimbări au creat tensiuni și dispute, subliniind importanța unui fond de urgență și a planificării financiare.

„A fost o provocare și o oportunitate pentru noi să aducem sub lupă viața de cuplu și banii în România. Nu am fost surprinși să descoperim că banii pot fi un factor de tensiune în relațiile de cuplu, însă am remarcat deschiderea tot mai mare a românilor către educație financiară pentru consolidarea relației. În același timp, am observat diferențe semnificative între cuplurile analizate, iar aici este un element care ne-a surprins plăcut și ne oferă optimism: cu cât cuplurile sunt mai tinere, mai educate și mai profesionalizate, cu atât și partenerii sunt mai deschiși către progres, mai independenți financiar, punând mai degrabă bazele unui parteneriat cu drepturi egale. Iar acest lucru este esențial în reducerea conflictelor și stimularea unor discuții echilibrate despre bani. În schimb, majoritatea cuplurilor clasice, cu venituri comune sau dependente de un singur partener, se confruntă cu vulnerabilități financiare, corelându-se cu niveluri mai scăzute de educație și venituri. În ansamblu, studiul surprinde o serie de progrese evidente în ceea ce privește educația financiară la nivel de cuplu, ceea ce ne bucură să observăm, însă reliefează și o serie de comportamente perimate, care evidențiază nevoia de a sprijini aceste comunități în dezvoltarea unei mai bune înțelegeri și gestionări a resurselor financiare comune”, arată Adina Vlad, sociolog și fondator Unlock Market Research.

Studiul mai arată că 80% dintre cupluri declară că își pun veniturile la comun și gestionează bugetul familiei printr-o discuție comună, ceea ce denotă un nivel ridicat de transparență și colaborare în relații, însă expunerea la educație financiară este încă moderată, cu 46% dintre respondenți care caută periodic informații financiare. În plus, o tremie dintre cei intervievați (36%) au ascuns informații despre bani față de parteneri, ceea ce poate duce la neînțelegeri și tensiuni.

Studiul demarat de BCR mai relevă și faptul că siguranța financiară de află de abia pe locul 4 în lista de priorități de top în momentul în care oamenii planifică întemeierea unei familii. De asemenea, doar 50% dintre persoanele chestionate susțin că bărbatul este cel care trebuie să plătească la prima întâlnire, iar 1 din 5 români încă consideră zestrea ca fiind relevantă în relația lor de cuplu.