Vânzările de laptopuri, tablete şi camere web au explodat înaintea începerii şcolii

Spre deosebire de anii trecuţi, majoritatea părinţilor s-au pregătit acum şi pentru situaţia ca şcoala să se desfăşoare online. Mai mult, au luat în calcul să lucreze de acasă şi au investit în echipamentele necesare, atât pentru ei, cât şi pentru copiii lor: laptopuri, tablete, camere web, imprimante, monitoare, produse de reţelistică etc.



Investiţii mai mari s-au făcut şi în zona de confort, românii petrecând tot mai mult timp acasă. Au cumpărat, astfel, televizoare mai mari şi mai performante, echipamente pentru întreţinerea curăţeniei, pentru gătit şi pentru desfăşurarea de activităţi fizice acasă.



„Familiile cu copii şi cei care lucrează de acasă au fost în situaţia de a investi preponderent în echipamente hardware în această perioadă. Bugetul mediu per familie a crescut şi cu 50%, ajungând la aproximativ 1.500 de lei. Iar particularităţile, atunci când vine vorba despre comportamentul de consum în aceasta perioadă, ţin de necesitate şi de rapiditate. Nu mai este nevoie de multe interacţiuni cu un produs până la achiziţia acestuia”, spune Mihai Pătraşcu, CEO evoMAG.



Şi segmentul corporate, reprezentat atât de domeniul public, cât şi cel privat, a majorat achiziţiile de hardware din aceasta perioadă. „Spre exemplu, ca reacţie la contextul actual, am primit foarte multe cereri de la instituţii publice pentru cantităţi mai mari de echipamente în zona de primării şi consilii judeţene”, mai spune Mihai Pătraşcu, menţionând că a dublat departamentul Corporate pentru a veni în sprijinul cererii mari.



Pe lângă dublarea numărului pe angajaţi din departamentul Corporate, pentru a veni în sprijinul clienţilor, în ultimele două luni evoMAG a majorat numărul de salariaţi din depozit, pe segmentul de procesare de colete, din departamentul de Customer Care, Service şi Showroom. Totodată, a crescut volumul stocurilor, cu accent pe laptopuri, camere web şi tablete mai performante, de la principalele branduri de tip A din piaţă: Apple, Samsung şi Huawei.



Despre evoMAG:



evoMAG este una dintre cele mai importante companii din industria de comerţ electronic din România. Magazinul online comercializează peste 170.000 de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, auto, de îngrijire personală, sport & fitness, asigurări şi produse destinate nou-născuţilor.



evoMAG.ro este vizitat zilnic de peste 60.000 de persoane, iar peste 80% dintre clienţi ar recomanda magazinul pentru calitatea serviciilor oferite.



evoMAG este companie românească de familie, fondată în 2005, de Mihai Pătraşcu, care ocupă, în continuare, poziţia de director general.