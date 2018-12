Un nou grup de cablu TV apare în 2019. Cine va difuza meciurile din Liga I de fotbal

Akta Telecom, cel mai mare operator independent de pe piaţă locală de televiziune prin cablu, era deţinută în proporţie de 65% de către fondul de investiţii americano-asiatic Pinebridge iar CEO-ul companiei (de asemenea, acţionar minoritar) este Dinu Malacopol. În prezent Akta are aproximativ 600.000 de abonaţi.

Akta este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii din România (majoritatea clienţilor săi fiind abonaţi la serviciile fixe de televiziune prin cablu, internet şi telefonie fixă), având infrastructura terestră în peste 30 de judeţe.

Clever Media, companie deţinută de către omul de afaceri clujean Adrian Tomşa deţine posturile Look Sport, Look Plus, Profit.ro şi Agro TV, iar Adrian Tomşa este unul dintre apropiaţii lui Zoltan Teszari, acţionarul majoritar al grupului Digi şi cel mai bogat om de afaceri din judeţul Bihor, scrie gadget.ro