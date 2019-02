Succes cu gust amar. Banca Transilvania a detronat BCR şi a devenit cea mai mare bancă din România

Activele Banca Transilvania au crescut cu 25%, până la 74,118 miliarde lei, în 2018, faţă de anul anterior, după finalizarea fuziunii cu Banpost, la finele anului trecut.

Spre comparaţie, rezultatele publicate de BCR arată că activele băncii au ajuns anul trecut la 71,53 miliarde lei, faţă de 70,931 miliarde lei în 2017.

În ceea ce priveşte profitul, Banca Transilvania a încheiat anul trecut cu un plus net de 1,219 miliarde de lei, o majorare de 2,82%, comparativ cu anul anterior, rezultat care include şi cheltuielile semnificative de integrare Bancpost.

În cazul BCR, profitul net s-a ridicat la 1,2 miliarde de lei, anul trecut, în creştere cu 80% faţă de anul precedent, pe baza rezultatului operaţional solid şi a costurilor de risc reduse.

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a declarat, referitor la schimbarea topului băncilor: „Fiecare bancă îşi are propria politică de expansiune, pe noi ne interesează foarte tare relevanţa şi impactul. Mă bucur foarte tare că Banca Transilvania este o bancă foarte puternică, mă bucur că au reuşit să facă prin achiziţii ceea ce şi-au dorit, şi-au îndeplinit obiectivele. Cred că România are nevoie de bănci foarte puternice şi care încearcă să creeze impact şi relevanţă. Locul în sine nu e un obiectiv pentru noi”.

Pe locul trei în topul băncilor se situează BRD, cu active nete de 2,236 miliarde de lei. În schimb, BRD a avut cel mai mare profit net, anul trecut, de 1,545 miliarde de lei.

BT, sancţionată pentru succes

Deşi faptul că Banca Transilvania a devenit cea mai mare bancă din România după active ar fi trebuit să aducă bucurie, aceasta a fost de scurtă durată. Mai precis, până când Guvernul a anunţat că va introduce taxa pe activele bancare.

„Nu am putut să ne bucurăm pentru unde am ajuns!”, spunea Omer Tetik, săptămâna trecută, în cadrul unei conferinţe. „Pare că ne-am străduit degeaba, ca să fim penalizaţi suplimentar cu o taxă pe active care înseamnă naţionalizarea profiturilor. De la înfiinţare, BT a reinvestit în România, în creşterea businessului său, aproape tot profitul obţinut. Acum, cu taxa asta pe lăcomie, ne gândim dacă nu era mai bine să dăm acţionarilor dividende”, declara Tetik.

BT a fost prima bancă ce a avut o reacţie virulentă la adresa noii taxe bancare, în luna ianuarie. „Vedem că suntem penalizaţi suplimentar cu o taxă pe active, care, în opinia noastră, înseamnă naţionalizarea profiturilor, chiar dacă Banca Transilvania a oferit deja discount la active sau am lucrat cu marjă redusă, impusă de Stat. Aceasta, după ce am investit aproape 2 miliarde lei în discounturi la credite în programele de conversie din franci elveţieni destinate clienţilor Volksbank România şi Bancpost şi după ce am susţinut programele Statului Român – Prima Casă, Start-Up Nation şi cele ale FNGCIMM. Contrar opiniilor recente privind reticenţa băncilor în creditarea businessurilor româneşti, ele au continuat să susţină antreprenorii. De exemplu, în ultimii 3 ani Banca Transilvania a acordat 7 miliarde lei credite noi pentru peste 50.000 de IMM-uri si microînterprinderi locale. Acum, noi, împreună cu aceste IMM-uri şi alături de populaţie, vom suporta costurile taxei”, au declarat reprezentanţii băncii pentru ZF.

Ei spuneau că nu au intenţia să continue planul de achiziţii în România, aşa cum şi-au propus.

