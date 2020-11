Preţul testelor Covid-19 la cele mai mari clinici. Unde găsiţi cel mai mic preţ

Astfel, preţul testelor Covid Real Time PCR sunt cuprinse între 285 de lei şi 420 de lei.

Synevo, unde testul costă 285 de lei, iar rezultatul se primeşte în 24 de ore. Potrivit analizei , oferta cea mai bună este la, unde testul costă 285 de lei, iar rezultatul se primeşte în 24 de ore.

Urmează Lotus Med, unde preţul este de 300 de lei, iar răspunsul vine în 48 de ore, MedLife - 340 de lei, cu primirea rezultatului în două zile, şi Sante - 350 de lei, cu rezultatul în 72 de ore.

Clinicile Gral Medical efectuează teste Covid pentru 380 de lei, iar Sanador pentru 390 de lei şi ambele promit rezultatul în 48 de ore.

La Ok Medical, preţul unui test RT PCR SARS-CoV-2 este de 390 de lei cu rezultatul în 48 de ore. Clinica permite testarea simultană de gripă şi Covid cu 440 de lei.

La Regina Maria, de asemenea, preţul testului Covid este de 390 de lei, cu rezultatul în două zile. Pachetul Covid + gripă costă 420 de lei, iar rezultatul vine în trei zile.

Cel mai mare preţ dintre clinicile analizate îl are MedSana, unde RT PCR costă 420 de lei, cu rezultatul în 24 de ore.

Oferta aceasta este cu 48% mai mare decât cea mai ieftină (285 de lei la Synevo, cu primirea rezultatului tot în 24 de ore).

MedSana mai are o variantă de preţ, de 350 de lei, cu rezultat în 72 de ore.

Clinicile recomandă pacienţilor o programare prealabilă pentru testare.

Oamenii ar trebui să fie foarte atenţi la testele RT PCR pentru Covid, să compare mai multe preţuri şi să aleagă oferta cea mai ieftină, întrucât există diferenţe foarte mari de preţuri pe această piaţă, a declarat, joi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

"Dacă în sectorul alimentar am văzut că lucrurile au continuat să meargă ok, chiar fiind sub şoc, pe zona de produse medicale pieţele nu au funcţionat. Am văzut fenomenele speculative din perioada de început a pandemiei, când preţurile au crescut la măşti, la dezinfectanţi, vedem acum pe zona testelor de tip PCR, vedem diferenţe foarte mari de preţuri, deci e clar că nu este o piaţă stabilizată şi nu rezistă la şocuri. Vom fi şi mai atenţi decât am fost până acum", a spus Chiriţoiu, într-o conferinţă online.

Întrebat ce le recomandă oamenilor, în această perioadă când există o cerere mare de astfel de teste, el a răspuns că oamenii trebuie să fie foarte atenţi, să compare mai multe preţuri şi să aleagă oferta cea mai ieftină.

"Pentru oameni: să fie atenţi, să nu se repeadă la primul furnizor, să verifice două, trei, patru locuri, pentru că diferenţele de preţ sunt mari şi pot găsi oferte foarte bune în piaţă la sau sub preţul mediu din alte state", a recomandat preşedintele Consiliului Concurenţei.