Platforma de plată a avansului din salariu, finanţată de Neogen Capital cu 500.000 de euro

Scopul rundei este acela de a accelera procesul de creştere în rândul companiilor din România, de a susţine eforturile de dezvoltare şi integrare cu operatorii de payroll şi cu platformele de beneficii.

Salarium Fintech a fost lansată în luna februarie 2021 din dorinţa modernizării sistemului de salarizare conform trend-urilor internaţionale şi schimbării paradigmei zilei de salariu prin introducerea în România a conceptului de „salary on demand”.

„Ne bucurăm că am ridicat runda de la Neogen Capital. Aceasta va susţine planurile pe care le avem setate pentru perioada urmatoare şi totodată validează soluţia noastră şi aplicabilitatea ei în piaţa din România. Am reuşit să creştem o nouă nişă în ecosistemul de business românesc, acela de „salary on demand”, care vine la intersecţia dintre payroll tech, fintech şi beneficii corporate. Neogen Capital, prin această rundă, ne-a acordat votul de încredere în ceea ce priveşte eforturile echipei de până acum şi ne solidifică creşterea care va urma. Vedem în Neogen mai mult decât un investitor, vedem un partener în realizarea planurilor de viitor, având ca obiectiv creşterea companiei si democratizarea zilei de salariu.”, a declarat Alina Ştefan, CEO Salarium Fintech

„Neogen crede în potenţialul fiecărei investiţii pe care o face, iar în Salarium am văzut un potenţial mare datorită problemei pe care o adresează şi a modului în care reuşeşte să rezolve această provocare. În afara perspectiva de creştere a businessului, investim în echipa implicată în ducerea misiunii companiei spre succes, atât în plan local, cât şi în plan internaţional. Salarium are mai multe opţiuni de creştere, atât prin oferirea unei game mai diversificate de servicii financiare, cât şi prin dezvoltarea de soluţii noi de gestionare şi motivare a forţei de muncă dedicate companiilor. Salarium este un proiect pe care l-am urmărit încă de la început şi Neogen Capital îl susţine prin această investiţie în atingerea obiectivelor pe care şi le propune.” – Călin Fusu, fondator Neogen

Salarium se adresează companiilor care doresc să aibă mai multă grijă de angajaţii lor, oferindu-le un plus de autonomie şi control asupra finanţelor proprii. De asemenea, Salarium este un beneficiu real în cadrul companiilor, simplificând procesele clasice de acordare a avansurilor salariale şi susţinând eforturile de plată a acestora.

„Neogen urmăreşte diversificarea portofoliului său prin investiţia în start-up-uri inovatoare care pot întregi oferta de servicii şi beneficii extra-salariale pentru piaţa de recrutare din România, întărind astfel sinergiile dintre companiile în care aleg să investească. BestJobs se regăseşte în portofoliul Neogen, iar un viitor parteneriat între BestJobs şi Salarium va reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea unei plaje ample de beneficii şi a unor soluţii prin care companiile îşi pot creşte rata de atractivitate în piaţă.” – Andrei Frunză, CEO BestJobs

„Ne dorim ca în anii ce vor urma, soluţia Salarium să fie adoptată de cât mai mulţi angajatori din România, dar şi internaţionali. Prin intermediul Salarium, companiile angajatoare vor putea să ofere salariaţilor posibilitatea de a îşi accesa instant banii pentru zilele deja lucrate, oricând şi de oriunde, pentru un plus de flexibilitate financiară. De asemenea, angajaţii îşi pot administra mai bine bugetul personal, ceea ce oferă confort şi implicare atât din partea salariaţilor, cât şi din partea companiei angajatoare. Salarium este un beneficiu extra-salarial ideal pentru companiile orientate spre oameni şi care doresc să îşi construiască un brand puternic de angajator şi urmăresc să-şi păstreze angajaţii pe termen lung.” – Alina Ştefan, CEO Salarium

Salarium, prima platformă de plată instantă a avansurilor salariale din România, susţine retenţia de personal, performanţa şi motivaţia angajaţilor şi ajută la creşterea şi dezvoltarea brand-ului de angajator. Salarium simplifică procesul de acordare a avansurilor salariale şi degrevează echipa de salarizare de efortul suplimentar. De asemenea, Salarium acoperă costul avansurilor până la ziua de salariu, astfel nemaifiind impactat fluxul financiar al companiei.

Salarium se adresează tuturor companiilor din piaţă, indiferent de numărul de angajaţi sau industrie. Implementarea soluţiei Salarium în cadrul companiilor este facilă datorită colaborării cu departamentele de salariale şi a integrării cu operatorii de software de payroll.