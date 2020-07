Antreprenor HoReCa: 400.000 de oameni riscă să fie concediaţi. Restaurantele nu sunt focare de infecţie

„400.000 de angajaţi din industria HoReCa îşi pot pierde slujbele, urmare a deciziilor guvernanţilor de a ţine în continuare restaurantele închise la interior, iar industria ospitalităţii stă pe un butoi cu pulbere, fără mari speranţe de redresare, ţinând cont de contextul actual”, a declarat Dragoş Petrescu într-un interviu acordat „Marius Tucă Show”, relatează Mediafax.



Întrebat dacă terasele restaurantelor, hotelurilor, ar fi fost în această perioadă focare pentru raspândirea COVID, Dragoş Petrescu a răspuns:

„Noi am dovedit la nivel naţional că în general am respectat regulile. În domeniul HoReCa nu au fost depistate focare de infecţie.Au fost nişte zone, foarte mediatizate, cărora li s-a crescut importanţa în mod fals, adică litoral şi 1-2 operatori în Parcul Herăstrău, care nu au respectat regulile, dar nu putem ţine o ţară întreagă în loc pentru aceste excepţii. (...) Trebuie să impunem legea, şi statul român poate să facă asta."



„Da, şi vreau să fie clar, în fiecare zi atenţionez guvernul să nu-şi bată joc de această industrie. Cei 600 de infectaţi nu vin din restaurante şi din zona restaurantelor. Zona de restaurant şi închiderea restaurantelor sunt doar un motiv care poate folosi guvernanţilor, dar nu este cauza pentru care România are astăzi mai mulţi infectaţi.

Noi am fost găsiţi ţapi ispăşitori, aşa că suntem pe un butoi de pulbere. Sunt 400.000 de angajaţi în această industrie care îşi pot pierde slujbele şi nu se justifică blocarea industriei. Nu mai găsim audienţă în cadrul Guvernului şi sper să revină la sentimente mai bune."



„Din păcate, a fost desconsiderată această forţă a sectorului ospitalier şi a fost diminuat impactul pe care il are în economie, însă rezultatul şi realitatea este că noi suntem la capătul puterilor şi e posibil ca jumătate din industrie să fie pusă pe butuci şi să se închidă definitiv."