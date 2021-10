De asemenea, companiile sunt interesate de noile tehnologii care pot contribui la diminuarea consumului de energie. Companiile au nevoie să acţioneze pentru a-şi asigura o dezvoltare sustenabilă şi să rămână competitive pe termen lung, potrivit reprezentanţilor MET România Energy, firmă care colaborează cu firme de top din industrii precum cea chimică, auto, panificaţie sau materiale de construcţii.

Alături de măsurile de eficientizare a consumului, MET România Energy sfătuieşte decidenţii din companii să pună un accent deosebit şi pe predictibilitate în relaţia cu furnizorii de energie. Astfel, pot fi evitate variaţiile de preţ specifice acestei pieţe. „Recomandăm clienţilor să aleagă furnizori de energie cu politici de risc bine gândite, care le permit, în primul rând să se protejeze de eventualele fluctuaţii din piaţă şi, ulterior, să ofere clienţilor stabilitate pe toată durata contractului”, a declarat Florin Frunză, director general MET România Energy.

Auditul energetic

Optimizarea al consumului energetic începe în companii cu analiza detaliată a situaţiei la zi. Auditul presupune colectarea de date pentru identificarea şi eliminarea eventualelor pierderi şi adoptarea unor măsuri pentru reducerea consumului în viitor.

Companiile sunt obligate prin lege să întocmească un audit energetic la fiecare patru ani. Auditul poate fi solicitat, însă, oricând se doreşte reducerea consumului, creşterea productivităţii sau diminuarea amprentei asupra mediului.

Furnizorul MET dispune de instrumente specifice în acest sens, ca termografia şi pot oferi informaţii actualizate despre soluţiile recomandate pentru un consum minim, liniar, la cele mai bune costuri.

Mare parte dintre clienţii MET România Energy au adoptat până acum măsuri simple, dar cu impact direct asupra costurilor, de tipul înlocuirii sistemului de iluminat sau a instalaţiilor de climatizare. Alte companii au solicitat soluţii care necesită o expertiză avansată, precum instalarea de sisteme fotovoltaice on şi off grid sau prezenţa unor soluţii de contorizare inteligentă. MET are o echipă de specialişti dedicată în acest sens.

Interes pentru energia din surse regenerabile

Un procent din energia livrată către consumatori este produsă din surse regenerabile. Ponderea acesteia poate fi negociată individual cu furnizorul de energie.

MET România este primul furnizor din România care a obţinut de la TUV Rheinland certificarea internaţională NaturePower, care atestă capacitatea de a oferi consumatorilor 100% energie regenerabilă, cu amprentă zero de CO2. Compania dispune, astfel, de un sistem fiabil şi transparent de urmărire a cantităţilor de energie achiziţionate sau furnizate către clienţii finali, inclusiv balanţa consumului orar al consumatorului pentru toate punctele de consum versus producţia orară de energie regenerabilă contractată.

Majorarea ponderii energiei din surse regenerabile poate impulsiona investiţiile în acest domeniu, iar prezenţa mai multor jucători pe piaţă va influenţa, în cele din urmă, dinamica preţurilor şi calitatea ofertei. Numărul de companii din România care solicită mai multă energie din surse regenerabile creşte, urmărind tendinţele internaţionale privind diminuarea amprentei de carbon şi crearea unei culturi care promovează sănătatea şi respectul faţă de natură.

Producătorii din România, vulnerabili în faţa creşterii preţului cu energia

„Companiile active în zona operaţională au nevoie de soluţii de eficienţă energetică pentru diminuarea riscurilor care decurg din volatilitatea preţurilor cu energia. Această volatilitate poate afecta chiar cu 15 - 20% structura de costuri a unei companii”, estimează Florin Frunză. Amânarea implementării unor măsuri de eficientizare a consumului energetic va influenţa, în primă fază, costurile şi lichidităţile companiilor, dar ulterior poate duce la afectarea producţiei sau a poziţiei în piaţă.