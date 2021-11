Franciza Mail Boxes Etc vrea să ajungă la o reţea de 100 agenţii în România, în următorii 10 ani

Foto: facebook Mail Boxes Etc

Potrivit reprezentanţilor MBE, franciza, care prin cele 2.800 de agenţii existense la nivel internaţional a avut vânzări de peste 1 mld. de dolari doar în 2020, a început să opereze în România în 2019, iar până la finalul acestui an, reţeaua locală Mail Boxes Etc va ajunge la 5 agenţii, două în Bucureşti şi câte una în Cluj, Bacău şi Negreşti Oaş.

Mail Boxes Etc. oferă servicii integrate de ambalare şi curierat, logistică şi fulfillment, poştă şi management poştal, secretariat şi customer service, atât pentru companii, cât şi pentru persoane fizice.

Totodată, compania prestează şi servicii de graphic design, print şi de marketing, oferind pachete personalizate în funcţie de nevoile şi preferinţele fiecărui client.

Astfel, într-o agenţie MBE se găsesc trei domenii principale de business în acelaşi loc: ambalare şi curierat, grafic design şi print, micrologostică şi fulfillment cărora, datorită terminaţiei ETC, le pot fi adăugate numeroase alte servicii personalizabile, în funcţie de nevoile clienţilor, precizează sursa citată.

„Oportunitatea de a aduce Mail Boxes Etc în România a venit odată cu un mesaj primit pe reţeaua LinkedIn din partea echipei de dezvoltare Mail Boxes Etc. Worldwide şi după o analiză rapidă, am decis că este momentul să aducem soluţia şi în România.

Am semnat contractul în 2019 şi, în ciuda contextului economic nefavorabil generat de pandemie, suntem optimişti că vom reuşi să ne atingem obiectivul de 100 de agenţii în 10 ani.

Anul acesta, reţeaua din România va ajunge la 5 sau 6 agenţii iar pentru 2022 estimăm că vom dubla numărul lor”, a declarat Adrian Minea, antreprenor care deţine masterfranciza Mail Boxes Etc pentru România.

Conform datelor trasmise de MBE, Adrian Minea este fondatorul Bipmobile, companie de transport internaţional de mărfuri, cu o cifră de afaceri anuală de peste 15 milioane de euro. Bipmobile este unul dintre membrii fondatori PALLEX, reţea internaţională de distribuţie paletizată a mărfurilor.

„MBE oferă servicii personalizate inclusiv ţinând cont de sezonul din an în care ne aflăm. În această perioadă, spre exemplu, agenţiile noastre oferă clienţilor interesaţi să plece la schi în străinătate, opţiunea de a primi echipamentele de schi şi bagajele la hotel, direct prin MBE.”, a explicat Alina Scripca, Business Development Manager pentru România la Mail Boxes Etc.

Sursa citată menţionează că, prin intermediul serviciilor de poştă şi de management poştal, MBE pune la dispoziţia companiilor şi persoanelor fizice care nu au o adresă stabilă căsuţe postale pentru primirea corespondenţei.

Pentru a atinge ţinta de 100 de agenţii deschise în sistem de franciză în România, în următorii 10 ani, MBE caută parteneri cu spirit antreprenorial. În funcţie de zona/oraşul în care va fi deschisă agenţia, taxa de franciză este curpinsă între 10.000 şi 16.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile cu amenajarea spaţiului (minimum 70 mp), care pot creşte investiţia iniţială cu încă maximum 10.000 de euro.

„MBE asistă viitorul francizat nu doar din perspectiva respectării cerinţelor de amenajare, dar şi al realizării unui plan de business care va sta la baza succesului viitorului antreprenor. La nivelul reţelei internaţionale, o agenţie realizează în medie o cifră de afaceri anuală de 360.000 de euro, însă sunt şi agenţii unde veniturile anuale depăşesc câteva milioane de euro.”, precizează sursa citată.