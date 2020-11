Digi Communications anunţă venituri în creştere pe primele nouă luni

EBITDA ajustată în primele nouă luni a fost de 353 milioane EUR (inclusiv IFRS 16), înregistrând o creştere de 8% comparativ cu perioada precedentă.

În ansamblu, Grupul Digi a obţinut o performanţă solidă în decursul celor nouă luni şi în al treilea trimestru al anului 2020, în ciuda incertitudinilor generate de situaţia privind sănătatea publică.

Deşi impredictibilitatea a fost principala caracteristică a activităţii economice pe toate pieţele în care este prezent grupul, operaţiunile Digi pe aceste pieţe au reuşit să ofere rezultate excelente, ca o confirmare a nevoii în creştere de servicii de conectivitate, în toate sectoarele publice, în timpul pandemiei.

Drept urmare, la sfârşitul trimestrului, Grupul Digi a înregistrat creşteri importante ale numărului de servicii pe principalele segmente care au ajuns la 5,6 milioane RGU (pay-tv), respectiv 4,1 milioane RGU (internet fix). Serviciile de comunicaţii mobile au atins 6,2 milioane RGU.

„Primele 9 luni din 2020 au arătat capacitatea companiei şi a echipelor noastre de a gestiona riscurile şi dificultăţile într-o perioadă imprevizibilă, concentrându-ne pe proiecte şi obiective majore. Având în vedere importanţa serviciilor de comunicaţii electronice în timpul perioadei de carantină, am continuat să dezvoltăm reţelele şi am investit în soluţii tehnologice pentru a furniza servicii de o calitate constant optimizată. Le mulţumim clienţilor noştri pentru încrederea şi loialitatea arătate. Actuala bază de clienţi este o dovadă a calităţii excepţionale a serviciilor Digi. Suntem încântaţi că, în ultimele 12 luni, am adăugat aproape 2 milioane de servicii noi în portofoliul nostru.

Continuăm să supraveghem mediul de sănătate şi siguranţă din sucursalele noastre şi să le oferim angajaţilor tot suportul şi materialele necesare pentru a ne derula operaţiunile la un nivel normal de activitate, menţinând o stare bună de sănătate în rândul colegilor şi al clienţilor.

În contextul noilor restricţii introduse de autorităţi în toate teritoriile, suntem pregătiţi să sprijinim clienţii noştri, rezidenţiali sau corporativi, cu servicii, soluţii, expertiză care îi pot menţine conectaţi cu familiile sau prietenii lor, cu echipele, cu locurile lor de muncă sau cu afacerile lor", a declarat Serghei Bulgac, Chief Executive Officer (CEO) al Digi Communications N.V.

Operaţiunile pe piaţa din România au continuat să fie în trim. III principalul generator de venituri în cadrul grupului (62% din totalul veniturilor), de servicii (71% din totalul RGU) şi cu o contribuţie semnificativă la EBITDA consolidată (76% din totalul EBITDA). Segmentul serviciilor fixe a înregistrat o creştere remarcabilă în trim. III 2020 comparativ cu trim.III 2019 (+ 15% RGU cu plată şi + 17 % RGU internet).

În ceea ce priveşte segmentul comunicaţiilor mobile, Digi şi-a menţinut poziţia de lider ca destinaţie de portabilitate. Global, în ultimele 9 luni, reţeaua Digi Mobil a portat 266.661 de numere de telefonie mobilă, iar în trim. III a înregistrat cel mai mare număr de numere portate - 100.018, în evoluţie cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 (77.436 de numere de telefonie portate în trim. III 2019). În septembrie 2020, 46% din portabilitatea numerelor de telefonie mobilă a fost direcţionată către Digi Mobil.

În Ungaria, Digi Kft. a continuat, în timpul verii, activitatea sa dublă, atât în domeniul serviciilor de comunicaţii electronice fixe, cât şi în privinţa extinderii serviciilor mobile. La nivelul operaţiunilor pe segmentul serviciilor fixe, filiala grupului a îmbunătăţit continuu reţelele existente, atât ale Digi, cât şi ale Invitel, furnizând servicii prin infrastructură de fibră optică (FTTH) direct în casele clienţilor.

Pe segmentul serviciilor de voce şi date mobile, Digi este puternic implicat în dezvoltarea continuă a reţelei, extinzându-şi acoperirea şi utilizând soluţii tehnologice de ultimă generaţie pentru a îmbunătăţi calitatea şi densitatea reţelei existente. Serviciul Digi Mobil a devenit accesibil în peste 650 de aşezări şi a atins o acoperire de 70% din populaţie, în decurs de un an şi jumătate de la lansarea serviciului în mai 2019.

Digi Spania a reuşit, în trim. III, să depăşească pragul de 2,2 milioane RGU pentru serviciile de voce şi date mobile, majorându-şi contribuţia la veniturile Grupului, care a ajuns să reprezinte 22% din totalul veniturilor Grupului şi la EBITDA (13% din EBITDA consolidat al Grupului).

Filiala spaniolă a anunţat noi progrese în extinderea reţelei sale de servicii de comunicaţii electronice fixe şi şi-a menţinut poziţia pe segmentul portabilităţii mobile. Digi Spania a reconfirmat, de asemenea, tendinţa ascendentă, înregistrând din iulie până în septembrie peste 39.000 de numere de telefonie mobilă portate. „În septembrie, am continuat tendinţa pozitivă, fiind pentru a treia lună consecutivă liderul pieţei portabilităţii mobile din Spania. Acest lucru demonstrează că utilizatorii noştri apreciază atât produsele şi serviciile Digi, cât şi eforturile noastre continue de a le îmbunătăţi calitatea”, a declarat Marius Vărzaru, director general Digi Spania.

În Italia, a patra piaţă în care Grupul Digi are operaţiuni, ca MVNO (Mobile Virtual Network Operator), echipele s-au concentrat pe diversificarea ofertelor către clienţi şi creşterea calitativă a serviciilor. Digi Italia a înregistrat un număr de 253.000 RGU la 30 septembrie 2020, comparativ cu 227.000 RGU la 30 septembrie 2019. Sucursala a continuat să-şi îmbogăţească portofoliul de servicii, adresat în principal diasporei româneşti din Italia, dar şi populaţiei locale.