Cum stimulează statele achiziţia maşinilor electrice: România versus Germania, Franţa şi China

Vânzările de maşini electrice vor creşte anual cu 30% în următorul deceniu, iar una din trei maşini nou vândute în 2030 va fi electrică

Astfel, numărul total de maşini electrice vândute anual în întreaga lume va creşte de la 2,5 milioane în 2020, la 11,2 milioane în 2025 şi la 31,1 milioane în 2030.

Raportul previzionează că, pe măsură ce economiile lumii îşi vor reveni în urma crizei generate de pandemia de COVID-19, vânzările de maşini cu motor pe combustie internă îşi vor relua creşterea şi vor ajunge la 81,7 milioane în 2025 la nivel global, însă vor înregistra un declin în anii care vor urma.

Experţii Deloitte au identificat un factor cheie în stimularea creşterii cererii de maşini electrice în următorii zece ani, respectiv schimbarea atitudinii consumatorilor, odată cu disiparea barierelor care au limitat, până acum, accesul la astfel de maşini. Preţurile se apropie tot mai mult de cele ale maşinilor pe motorină sau benzină, iar gama de modele puse în vânzare se diversifică. Totuşi, se menţine preocuparea cumpărătorilor cu privire la autonomia unei astfel de maşini (distanţa care poate fi parcursă cu o singură încărcare) şi la lipsa infrastructurii de alimentare.

„Măsurile pe care guvernele le adoptă pentru revenirea economică post-pandemie ar putea influenţa atitudinea consumatorilor cu privire la maşinile electrice. Spre exemplu, ca parte a planului de redresare economică, Germania a alocat 2,8 miliarde de dolari pentru îmbunătăţirea infrastructurii de încărcare a maşinilor electrice şi a anunţat măsuri prin care toate staţiile de alimentare sunt obligate să se doteze şi cu un punct de încărcare pentru astfel de autovehicule. România se poate inspira din acest exemplu, dar şi din cele legate de facilităţile oferite de alte state la achiziţia unei maşini electrice, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii”, a declarat Ciprian Gavriliu, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Conform raportului, guvernele din numeroase ţări au oferit, de-a lungul timpului, stimulente financiare pentru cumpărarea de maşini electrice, de la subvenţii directe oferite persoanelor fizice, la reducerea taxelor şi creşterea sau menţinerea taxelor pentru maşinile cu motor pe combustie internă.

Mai mult, măsurile adoptate în contextul COVID-19 pentru sprijinirea pieţei auto au favorizat, pe anumite pieţe, maşinile electrice.

De exemplu, în Germania, guvernul a diminuat temporar TVA de la 19% la 16% pentru vehiculele cu emisii reduse şi a dublat subvenţiile existente, la aproape 7.000 de dolari, pentru autovehiculele electrice care costă sub 45.000 de dolari.

În Franţa, consumatorii care cumpără astfel de maşini cu preţuri de maximum 50.000 de dolari primesc un stimulent de aproape 8.000 de dolari, în creştere de la aproximativ 7.000 de dolari, anterior crizei. Totodată, autorităţile franceze au dublat prima de casare pentru maşinile vechi.

În acelaşi timp, în China, subvenţiile pentru maşini electrice şi politicile de reducere a impozitelor, care urmau să expire în 2020, au fost extinse până în 2022.

Pe de altă parte, raportul arată că în SUA piaţa a evoluat dezamăgitor în ultima perioadă, în contextul în care benzina şi motorina au preţuri mici, iar gama de modele disponibile de maşini electrice este redusă (modelul Tesla 3 reprezintă aproape jumătate din vânzările din această nişă).

Nici în restul lumii vânzările de astfel de autovehicule nu sunt relevante, motivele fiind diverse: lipsa implicării din partea guvernelor în susţinerea pieţei, infrastructura de încărcare insuficientă sau inadecvată, indisponibilitatea vehiculelor electrice şi diferenţele culturale în ceea ce priveşte modelele de mobilitate. Spre exemplu, în Japonia, care este un jucător important pe piaţa auto globală, vânzările de maşini noi sunt dominate de producătorii locali, care încă nu au dezvoltat modele electrice similare celor clasice, aşa cum au făcut competitorii lor din Europa sau China.

În România a fost lansat programul Rabla Plus

În vara acestui an, ministrul de atunci al Mediului, Costel Alexe, a dezvăluit că pentru programul Rabla Plus, prin care se poate aplica pentru o subvenţie de 10.000 de euro pentru achiziţionarea de maşini electrice, au fost efectuate peste 1.225 de rezervări, în condiţiile în care bugetul permite vânzarea a circa 3.000 de vehicule.

„Avem deja rezervate 1.225 de maşini electrice pentru 2020, dintr-un total de 3.000, cât ne-am propus în acest an. Trebuie menţionat că la programul Rabla Plus avem o suplimentare de buget în acest an de la 90 la 140 de milioane lei. Este cea mai creştere bugetară pe care a avut-o acest program”, a declarat Alexe.