Blue Air: Sistemul de rezervări va funcţiona cu întreruperi. Ce trebuie să facă românii care întâmpină probleme

„Această revizie, demarată în această noapte, reprezintă primul pas dintr-un amplu proiect de modernizare a infrastructurii informatice a operatorului aerian. Astăzi, pe parcursul desfăşurării lucrărilor de revizie, website-ul şi sistemul de rezervări vor fi indisponibile intermitent între orele 10:00 - 12:00 şi 14:00 – 16:00, iar în perioada imediat următoare vor avea loc, în fiecare noapte, actualizări ale funcţionalităţilor sistemului”, a informat compania.

În cazul în care clienţii întâmpină dificultăţi în utilizarea sistemului în primele 2-3 zile după revizie, îi rugăm să ne contacteze telefonic la 0318210120.

„Părerea pasagerilor contează pentru noi – proiectul de modernizare IT pe care îl demarăm astăzi are ca scop îmbunătăţirea experienţei online a clienţilor noştri, prin implementarea multora dintre recomandările primite de la pasageri în ultimul an. Vreau să le mulţumesc pe această cale celor care mi-au trimis direct nemulţumirile şi sugestiile lor pe adresa oana@blueair.aero; vă rog să folosiţi cu încredere acest canal şi în continuare, pentru orice recomandare de îmbunătăţire a activităţii Blue Air.” – spune Oana Petrescu, CEO Blue Air