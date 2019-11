Black Friday pentru maşini. Ce reduceri se fac până vineri

Autovit.ro a lansatpeste 100 de super oferte în cele trei zile de Black Friday (13 – 15 noiembrie), cu reduceri de până la 40%, majoritatea autovehiculeoor (64%) fiind autoturisme din 2016 sau mai noi.

Anul acesta, Autovit.ro prezintă super oferte de la dealerii săi parteneri, printre care: Opel Insignia din 2011 la 5.599 euro, preţ redus cu 41% de la 9.490 euro, Volkswagen Jetta din 2013 la 8.843 euro, redus cu 38% de la 14.268 euro si Nissan Leaf din 2015 la 12.599 euro, redus cu 25%, de la 16.900, BMW Seria 5 din 2014, la 19.769 euro, redus cu 19%.

În total, în cele 3 zile de Black Friday, pe Autovit.ro sunt peste 100 de oferte pentru autoturisme cu o valoare totală a discount-urilor de peste 500.000 de euro.

„Anul acesta, în parteneriat cu cei mai importanţi dealeri ai Autovit.ro, am pregătit super oferte cu discount-uri care ajung până la 40% din valoarea iniţială a autoturismelor. La fiecare ediţie de Black Friday am observat că apetitul românilor pentru achiziţionarea maşinilor este în creştere şi plaja de oferte căutate foarte largă. Prin urmare, am pregătit maşini cu valori începând de la 3.000 EUR până la 150.000 EUR, atât pe diesel şi benzina, cât şi electrice şi hibrid.”, a declarat Andrei Dumuţa, Business Manager Autovit.ro.

Campania de Black Friday Autovit.ro conţine oferte de la 19 dealeri parteneri, printre care Leasing Automobile, Aliat Auto, Apan Top Selection, Auto Rulate Leasing, Auto Schunn, Autoworld, Tiriac Auto, Primexprod, Romfour Auto Rulate, Serus Auto Rulate, On Road Car.

Cel mai mare discount oferit în cadrul campaniei de Black Friday Autovit.ro este de 28.411 de euro şi reprezintă 27% din valoarea maşinii scoase la vânzare, un Audi A8 scos la vânzare de dealerul Romfour Auto Rulate la 75.000 euro, preţul iniţial fiind de 103.411 euro.

Cele mai scumpe maşini scoase la vânzare sunt un Mercedes-Benz S AMG din anul 2017 (153.498 euro), cu un discount de 6.008 euro euro si un Mercedes Benz S AMG din anul 2017 (148.750 euro), cu un discount de 26.192 euro, ambele de la dealerul Auto Schunn.

Toate ofertele pot fi consultate direct pe pagina dedicată campaniei de Black Friday: http://bit.ly/AutovitBlackFriday2019.

Pentru a beneficia de ofertele de Black Friday, utilizatorii trebuie să parcurgă câţiva paşi simpli: să sune la dealerul care propune oferta şi să achite un avans pentru a rezerva maşina dorită.

Autovit.ro a fost prima platformă care a organizat o ediţie de Black Friday în România dedicată autoturismelor, în urmă cu sase ani, campanie care a devenit deja o tradiţie în industria auto.