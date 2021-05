Actorul Victor Rebengiuc, despre Revoluţie şi Ion Iliescu: „A fost o mare păcăleală” / „Când l-am văzut zâmbind cu gura până la urechi, nu mi-a mai plăcut”

„Revoluţia a fost un lucru încântător, pe care l-am iubit şi în care speram foarte mult. Pentru că îmi regretam viaţa trăită până atunci. Speram să trăiesc în libertate, în bunăstare, să începem să construim o ţară frumoasă, adevărată, nouă, cu oameni inteligenţi, cu lucruri minunate în ea. De fapt, m-am păcălit. A fost o mare păcăleală”, a declarat actorul în vârstă de 88 de ani, invitat la ediţia de duminică a emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV.

După trei decenii de la acele evenimente, el a spus: „Nu înţeleg ce-a putut să mă îndemne pe mine să cred va fi o mare răsturnare, că vor dispărea comuniştii şi securiştii”.

Nu îi lipseşte nimic din comunism, dar subliniază că Revoluţia a fost o păcăleală. „Au continuat comuniştii să îşi facă politica lor bună de construire a unor averi personale mari, care pot concura cu oricare alte averi personale din toată lumea”, a completat el.

Întoarcerea din drum a regelui Mihai, în 1990, a fost un episod „îngrozitor” din punctul de vedere al actorului Victor Rebengiuc, care a povestit în ediţia de duminică a „Insider Politic” de la Prima TV cum l-a cunoscut pe Ion Iliescu şi a dezvăluit din discuţiile avute cu fostul preşedinte.

„Mi-a fost o ruşine îngrozitoare şi o frustrare. Vine regele înapoi şi tu te apuci să îl tratezi ca pe un delicvent de cea mai joasă speţă?! Să îl opreşti pe stradă, cu pistoale, cu mitraliere, să îl întorci?! Cum vine asta? Nu mai ştiu cum îl cheamă pe ăla care era ministru de Interne atunci, acum e mare avocat... Doru-Viorel Ursu, care a venit în CPUN şi «L-am întors!» şi arăta portretul regelui. Ce să spun?! Îmi venea să îl mănânc atunci, să îl mănânc, nu altceva”, a povestit indignat Rebengiuc.

Despre fostul preşedinte Ion Iliescu, el a spus că era cunoscut în mediul artistic, pentru că mergea des la spectacole, şi că l-a cunoscut înainte de 1989 printr-o colegă de breaslă.

„Ea era măritată cu pupilul lui, nu îmi vine în minte numele, şi vedeam la el acasă nişte filme ruseşti interzise. Într-o seară, a venit şi Iliescu cu soţia acolo. Ştiam aşa, se zvonea că e băiat..., că nu se compară cu Ceauşescu, e altfel”.

Rebengiuc a continuat: „Când l-am văzut zâmbind cu gura până la urechi, nu mi-a mai plăcut”.

După mulţi ani, au apărut împreună în filmul „Medalia de onoare” (2019). Înainte de asta, la prima aniversare a lui Rebengiuc de după 1989, a primit un coş cu flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu.

„Am avut spectacol de ziua mea. Când am venit acasă cu Mariana (Mihuţ, n.r.), era un coş mare de flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu, care îmi spunea c-o fi, c-o păţi, să nu mai fie violenţe, ca să putem construi, că ne ştim de atâta vreme...”.

El a apreciat gestul, pentru că Ceauşescu nu trimitea vreodată flori unui om de cultură, după cum a spus Rebengiuc.

Ulterior, a fost invitat la Cotroceni, unde Iliescu a reiterat cele expuse în scrisoare, se întâmpla după Mineriadă, iar actorul i-a replicat: „Domne, eu nu am fost niciodată violent, nu am strigat niciodată jos cineva, am strigat sus altcineva şi, de aici, s-a terminat discuţia”.

Victor Rebengiuc a mai spus că, în 2000, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, l-a votat pe Iliescu, care rămăsese în cursă cu Vadim Tudor.