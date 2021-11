Scriitorul Damon Galgut a câştigat Booker Prize cu romanul "The Promise"

Galgut, care a mai fost nominalizat în 2003 şi 2010, a câştigat un premiu de 50.000 de lire sterline la ceremonia care a avut loc miercuri.

„The Promise” este al nouălea roman al său şi urmăreşte declinul unei familii sud-africane de-a lungul a patru decenii din epoca Apartheidului până în prezent.

Preşedinta juriului, Maja Jasanoff, a descris cartea drept „un tur de forţă”.

„Combină povestea extraordinară, temele bogate şi istoria din ultimii 40 de ani ai Africii de Sud într-un pachet incredibil de bine scris”, a spus ea. „Reuşeşte să adune laolaltă calităţile poveştii grozave, are idei minunate, este o carte care dă mult de gândit, cu o remarcabilă atenţie asupra structurii şi stilului literar”.

Titlul, „The Promise”, se referă la un angajament că slujnica de culoare a familiei va primi casa în care locuieşte şi pământul pe care se află aceasta.

„Promisiunea” începe în 1986 şi revine asupra familiei cu ocazia a patru înmormântări, fiecare într-un deceniu diferit şi într-un alt punct al istoriei acestei naţiuni.

Galgut, 57 de ani, a crescut în Pretoria şi a declarat pentru BBC World Service's The Cultural Frontline că titlul se referă de asemenea la promisiunile neîndeplinite din Africa de Sud după Apartheid, politica rasială de segregare şi de discriminare forţată de către minoritatea albă aflată la guvernare.

Ceilalţi nominalizaţi la premiu au fost: Anuk Arudpragasam - „A Passage North”, Patricia Lockwood - „No One Is Talking About This”, Nadifa Mohamed - „Fortune Men”, Richard Powers - „Bewilderment”, Maggie Shipstead - „Great Circle”.

Anul trecut, Booker Prize a fost câştigat de Douglas Stuart pentru romanul de debut „Shuggie Bain”.