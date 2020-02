FRAGMENT Despre „Epoca întunecării. Cum a distrus creştinismul lumea clasică“ de Catherine Nixey, dezbatere şi lansare de carte

Publicată recent la Editura Humanitas, în colecţia „Istorie“, în traducerea lui Dionisie Constantin Pîrvuloiu, „Epoca întunecării scoate la iveală ce s-a pierdut odată cu victoria creştinismului. Este o carte cutremurătoare despre o epocă a distrugerii şi disperării, în care Catherine Nixey îmbină cu pricepere şi talent tonul serios al cercetătorului cu expresivitatea şi cursivitatea jurnalistului. O carte cu adevărat provocatoare, care va pune într-o lumină nouă tot ce ştim despre începuturile creştinismului“ (The Times).



La eveniment vor vorbi Wilhelm Tauwinkl, doctor în teologie dogmatică la Lugano (Elveţia), Teodor Baconschi, doctor în antropologie religioasă şi istorie comparată a religiilor la Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV), Cătălin Pavel, doctor în arheologie şi scriitor, şi Dionisie Constantin Pîrvuloiu, doctor al Facultatii de Litere (Limbi clasice) a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Dezbaterea va fi moderată de istoricul dr. Andrei Pogăciaş.

