Prima ediţie Animest Timişoara, la începutul lunii septembrie

Filmele din cele mai populare secţiuni ale festivalului vor rula în săli şi în aer liber, la Faber, centrul cultural independent dedicat comunităţii creative.

Programul Animest Timişoara este potrivit spectatorilor de toate vârstele, cu scurtmetraje şi videoclipuri muzicale, un lungmetraj prezentat în premieră în România, dar şi un atelier de animaţie stop-motion pentru copii.

Calendarul evenimentelor şi biletele de acces la proiecţiile Animest Timişoara sunt disponibile exclusiv online, pe platforma Eventbook.

În 2020, la prima ediţie Animest desfăşurată exclusiv online, Timişoara s-a aflat în topul oraşelor cu cele mai multe accesări ale platformei de streaming a festivalului. Anul acesta, organizatorii au decis să răspundă entuziasmului spectatorilor cu o ediţie-pilot.

Festivalul va debuta cu o selecţie de scurtmetraje animate realizată de Reţeaua Festivalurilor de Film Animat din Europa Centrală şi de Est. „Bikes, Beasts and Washing Mashines” conţine cele mai bune filme animate din ultimii 5 ani, realizate în ţările participante în Reţea.

În aceeaşi seară va fi prezentată „Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World”, o serie adaptată după bestsellerul „Culottées”, bandă desenată semnată de Pénélope Bagieu, cu portretele a 30 de femei care au revoluţionat lumea. Una dintre surprizele rezervate exclusiv publicului adult, „Erotica: The Night of Erotic Animation” aduce la Timişoara filmele din cea mai îndrăzneaţă secţiune din istoria festivalului. O selecţie de scurtmetraje erotice care sărbătoresc diversitatea, explorând în acelaşi timp o varietate de perspective asupra sexualităţii, va putea fi urmărită în aer liber vineri seară, de la ora 23:00.

Festivalul prezintă şi o serie de scurtmetraje animate cu şi despre animale. Pe 4 septembrie, de la ora 10:00, în programul Minimest - Animăluţe animate, copiii vor descoperi fabule cu mult umor şi poveşti despre prietenia sinceră şi vindecătoare dintre copii şi animale. „Micii exploratori” vin pe marele ecran începând cu ora 11:30, invitându-i pe copii în lumi nebănuite.

Ilustrator şi animator, Raul Lile va susţine în a doua zi de festival un atelier în cadrul căruia copiii vor face cunoştinţă cu animaţia stop-cadru, vor învăţa cum să creeze propriul scenariu, cum să realizeze un storyboard şi cum să dea viaţă unui personaj animat. Înscrierile pentru cele două sesiuni de workshop, organizate de la orele 11:30 şi 15:30, se vor face exclusiv online.

De la ora 21:00, va rula, în premieră în România, un lungmetraj-surpriză, selecţionat la ediţia din acest an a festivalului, iar de la ora 23:00, cele mai bune videoclipuri muzicale sosite din întreaga lume, în cadrul Animusic Night.

Toate evenimentele din programul Animest Timişoara vor fi organizate cu respectarea măsurilor de protecţie şi distanţare impuse în contextul epidemiologic.

Animest Timişoara este un proiect-pilot prin care Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Animest îşi propune să aducă cele mai apreciate filme de gen ale anului mai aproape de comunitatea iubitorilor de animaţie. Proiecţii speciale ale celor mai apreciate titluri prezentate la ultimele ediţii Animest vor mai avea loc, în aşteptarea celei de-a 16-a ediţii a festivalului, în cadrul unor mini-retrospective organizate la Braşov (Amural) şi Bucureşti (Grădina Casei Universitarilor - unteatru open-air).