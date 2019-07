Elevii care au luat 10 la bac, invitaţi la un spectacol de balet despre Revoluţia din `89. „Poate fi privit şi ca o altfel de oră de istorie“

„Am rezervat 177 de bilete la spectacolul Revolta pentru elevii care au luat 10 pe linie la Bacalaureat. Sunt tineri care au învăţat foarte bine şi pe care am fi onoraţi să îi avem în sală, printre spectatori. Aceşti tineri s-au născut în libertate şi au ştiut să profite de deschiderea pe care o oferă o societate liberă. Dar şi ei trebuie să ştie că în România nu a fost întotdeauna aşa, că tocmai am ieşit dintr-un regim cenuşiu, închis, iar acest lucru s-a înfăptuit inclusiv prin sacrificiul celor care aveau vârsta lor în anul 1989. Spectacolul Revolta poate fi privit şi ca o altfel de oră de istorie”, a declarat Mihai Cacoveanu, preşedintele Asociaţiei Nevoia de Educaţie, organizatorul spectacolului „Revolta“.

Spectacolul de balet neoclasic „Revolta“ este un act artistic original care marchează împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia din 1989, care a pus capăt unui regim închis, de opresiune, şi a deschis calea spre o societate liberă.

Autorii spectacolului sunt coregraful britanic Ross Freddie Ray, respectiv Mihai Mezei, maestru al Operei Naţionale Bucureşti. Un rol important îi revine actorului Ion Caramitru, personaj central al evenimentelor care au dus la căderea regimului comunist.

Prima parte a spectacolului, creată de Mihai Mezei, se numeşte „1984”, este inspirată din celebrul roman cu acelaşi nume al lui George Orwell. Coregrafia semnată de maestrul ONB oferă o imagine apăsătoare a sistemului totalitar, folosindu-se de un limbaj coregrafic complex, muzică variată şi elemente tehnologice ale secolului XXI. Cea de a doua parte a spectacolului, în coregrafia lui Ross Freddie Ray, este un balet de tip narativ, care prezintă mai multe întâmplări semnificative ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

