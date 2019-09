Dirijorul René Jacobs, devotat muzicii baroce

René Jacobs, născut la 1946 la Gent, Belgia, este contratenor şi dirijor şi a cunoscut muzica prin voce, cântând în corul Catedralei din Gent. A studiat filologie clasică la Universitatea din Gent, dar a continuat să cânte la Bruxelles şi Haga.

Muzicieni precum fraţii Kuijken, Gustav Leonhardt şi Alfred Deller l-au încurajat să devină contratenor. Astfel că, în următorii ani, era considerat unul dintre cei mai buni contratenori ai generaţiei sale şi i se prefigura, pe bună dreptate, o carieră excepţională, care l-a purtat prin Europa, Statele Unite şi Orientul Îndepărtat.

Devotat muzicii baroce şi redescoperirii unui repertoriu fabulos, René Jacobs nu a existat să se alăture unei orchestre în calitate de dirijor, readucând în actualitate opere pierdute.

Prima colaborare a lui René Jacobs cu „Concerto Vocale” s-a petrecut în 1977, apoi a început o serie de înregistrări la Harmonia Mundi France, axată pe muzica de cameră şi vocile caracteristice secolelor 17 şi 18 şi pe compozitori precum Cesti, d'India, Ferrari, Marenzio, Lambert, Guédron.

René Jacobs a dirijat şi înregistrat lucrări precum: „Orontea” de Cesti, „Xerse şi Giasone” de Cavalli, „l'Incoronazione di Poppea” şi „Il Ritorno d'Ulisse in Patria” de Monteverdi, „Flavio & Giulio Cesare” de Händel, „Le Cinesi şi Echo und Narziss” de Gluck, „La Finta Semplice” de Mozart, „Don Chisciotte in Sierra Morena” de Francesco Bartolomeo Conti.

În 1992, Opera de Stat din Berlin l-a invitat pe René Jacobs să dirijeze „Cleopatra e Cesare” de Graun pentru cea de-a 250 aniversare a acestei opere şi a instituţiei de cultură din capitala Germaniei.

A încheiat ciclul de opere Monteverdi cu LʼOrfeo la Salzburger Festspiele în 1993 şi a continuat cu lucrări ale artiştilor de la Veneţia cu producţia „La Calisto” de Cavalli la Théâtre Royal de la Monnaie din Brussels (1993), precum şi cu o producţie după Monteverdi, „L'Incoronazione di Poppea” la Festivalul de la Schwetzingen şi la Opera de Stat din Koln, acelaşi an, când şi Théâtre des Champs Elysées l-a invitat să dirijeze „Roland” de Jean-Baptiste.

Ca dirijor, René Jacobs a lucrat frecvent cu orchestre şi ansambluri precum Concerto Köln, Orchestra of the Age of Enlightenment, Akademie Für Alte Musik Berlin, Nederlands Kamerkoor şi RIAS-Kammerchor, colaborare finalizată atât cu înregistrări, cât şi cu turnee, reprezentaţii cu muzică sacră sau oratorii.

În paralel, René Jacobs a rămas devotat muzicii vocale şi a susţinut frecvent recitaluri cu paterneri de o viaţă şi prieteni precum Konrad Junghänel, Wieland Kuijken, Roel Dieltiens şi Andreas Staier.

René Jacobs are la activ peste 240 de discuri şi a câştigat unele dintre cele mai râvnite premii, precum „Le Grand Prix de l'Académie Charles Cros” „The International Record Critics Award”, „Deutscher Schallplattenpreis”, „Cecilia Award”, „Edison Award”, „Le prix Vivaldi” şi „The Gramophone Award”.

În 1991, René Jacobs a fost director artistic de operă la Festwochen der Alten Musik din Innsbruck. Predă interpretare şi cânt baroc la Schola Cantorum Basiliensis din Basel, Elveţia.

Contratenor, dirijor, cercetător, profesor, René Jacobs şi-a câştigat o poziţie dominantă în domeniul muzicii baroce şi clasice. René Jacobs a câştigat un premiu Grammy (Best Opera, 2005), cu „Le nozze di Figaro” de Mozart.

Revista „Classica magazine” l-a desemnat „Artistul anului 2009” pentru înregistrările sale cu „Brockes-Passion” de Telemann, „Idomeneo” de Mozart şi „Die Schöpfung” de Haydn, la care se adaugă alte lucrări de muzică clasică celebre.

Program:

15 septembrie, 22.30 - 00.00

Ateneul Român

Secţiune: Concertele de la miezul nopţii

Orchestra Barocă din Freiburg şi Zürcher Sing-Akademie

René Jacobs - dirijor

Anne Katharina Schreiber - concertmaestru

Florian Helgath - dirijorul corului

Beethoven – „Missa Solemnis în re major op. 123”

Polina Pastirchack - soprană

Sophie Harmsen - alto

Nikolaus Pfannkuch - tenor

Johannes Weisser – basso

